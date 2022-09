Kitajski motoristi namesto na cestah bitko bili na požarnih območjih

Požari so letošnjo poletje zaradi rekordno dolgega vročinskega vala in suše prizadeli tudi kitajsko naravo. Več tisoč gasilcev, reševalcev, vojakov in prostovoljcev se je cel avgust borilo z ognjenimi zublji. Na koncu so jim na pomoč priskočili tudi motoristi. Ti so gasilcem pomagali predvsem s tem, da so jih pripeljali na težko dostopna območja.