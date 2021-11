Kitajski policisti po 40 dneh bega ujeli pobeglega severnokorejskega zapornika

39-letnega Džu Šianjiana so ponovno aretirali v nedeljo, je sporočila kitajska policija. Zaporno kazen je prestajal v zaporu v mestu Jilin, potem ko je leta 2013 na Kitajsko pobegnil iz Severne Koreje.

Posnetki, ki jih je objavil kitajski državni Beijing News, kažejo, da je Džu v noči na 19. oktober splezal na zaporniško lopo, se povzpel na streho, nato pa preskočil najbližjo električno ograjo in pobegnil na svobodo. Na posnetkih je videti tudi zaporniške paznike, ki so ga skušali zaustaviti.

Po pobegu je kmalu postal najbolj iskana oseba na Kitajskem, predvsem je bilo zanimanje zanj veliko na kitajskih družbenih omrežjih. Oblasti so postopoma povečevale nagrado za informacije, ki bi jim lahko pomagale izslediti pobeglega. Na zadnje so za informacije ponujali kar 700.000 juanov (okoli 97.196 evrov).

Ko so ga po 40 dneh končno izsledili, so njegovo aretacijo predvajale lokalne televizijske postaje v Jilinu. Na posnetkih, na katerih je Džu ležal na tleh, roke pa je imel za hrbtom priklenjene z lisicami, je bilo videti, da je bled in izčrpan.