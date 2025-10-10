Nepregledne kolone vozil in 24-urni zastoj

Kitajska v začetku oktobra praznuje osemdnevni nacionalni praznik. Številni v tem času potujejo po državi ali v tujino, po cestah se vijejo nepregledne kolone, gneča je tudi na vlakih. Med 1. in 8. oktobrom so tako na Kitajskem zabeležili kar 2,4 milijarde potovanj, kar je 304 milijonov na dan. Po spletu je zaokrožil posnetek cestninske postaje Wuzhuang s 36 pasovi, ki so jo preplavile dolge kolone vozil.

Največja kitajska cestninska postaja v provinci Anhui se je te dni spremenila v morje rdečih luči. Ob koncu prazničnega tedna, ko so se Kitajci vračali s potovanj, naj bi zastoji trajali kar 24 ur. Odsek pri cestnini ima 36 pasov, prvotno sicer 12 pasov za vstop na avtocesto in 24 za izstop. Posnetki z zraka razkrivajo razporejanje avtomobilov v ozko grlo po cestninski zapori.

Na cestah so v prazničnem tednu zabeležili kar 2,2 milijarde potniških potovanj, kar je v povprečju 280 milijonov na dan. V primerjavi z lani je to kar 6,6-odstotno povečanje.

Številni, a občutno manj kot z avtom, so potovali z vlakom. V dobrem tednu dni so opravili 153 milijonov potovanj z vlaki, kar je 19,2 milijona na dan. Da je bil transport kar se da tekoč, so poskrbeli z dodatnimi vlaki, na dan jih je vozilo več kot 13.000.

Porast potovanj so zaznali tudi v pomorskem prometu. Kitajci so med prazniki opravili 11,6 milijona potovanj s trajekti in drugimi plovili, kar je 4,1 odstotka več kot lani. Za več kot tri odstotke se je povečalo tudi število potovanj v civilnem letalstvu. Kitajci so med prazniki v povprečju opravili skoraj 2,4 milijona potovanj z letalom na dan.

"Cvetoče praznično gospodarstvo"

Dnevni medregionalni premiki se poznajo tudi v državni blagajni. Občutno se je povečala potrošnja v gostinstvu, v nastanitvah, v trgovini in drugih sektorjih. "Dobro razvit prometni sistem je močno podprl cvetoče praznično gospodarstvo," je za AP dejal namestnik direktorja oddelka za promet Gao Bo.

Kitajci praznike izkoristijo tudi za potovanja po državi. FOTO: Profimedia