Nepregledne kolone vozil in 24-urni zastoj

10. 10. 2025 08.14

Kitajska v začetku oktobra praznuje osemdnevni nacionalni praznik. Številni v tem času potujejo po državi ali v tujino, po cestah se vijejo nepregledne kolone, gneča je tudi na vlakih. Med 1. in 8. oktobrom so tako na Kitajskem zabeležili kar 2,4 milijarde potovanj, kar je 304 milijonov na dan. Po spletu je zaokrožil posnetek cestninske postaje Wuzhuang s 36 pasovi, ki so jo preplavile dolge kolone vozil.

Največja kitajska cestninska postaja v provinci Anhui se je te dni spremenila v morje rdečih luči. Ob koncu prazničnega tedna, ko so se Kitajci vračali s potovanj, naj bi zastoji trajali kar 24 ur. 

Odsek pri cestnini ima 36 pasov, prvotno sicer 12 pasov za vstop na avtocesto in 24 za izstop. Posnetki z zraka razkrivajo razporejanje avtomobilov v ozko grlo po cestninski zapori. 

Na cestah so v prazničnem tednu zabeležili kar 2,2 milijarde potniških potovanj, kar je v povprečju 280 milijonov na dan. V primerjavi z lani je to kar 6,6-odstotno povečanje. 



Številni, a občutno manj kot z avtom, so potovali z vlakom. V dobrem tednu dni so opravili 153 milijonov potovanj z vlaki, kar je 19,2 milijona na dan. 

Da je bil transport kar se da tekoč, so poskrbeli z dodatnimi vlaki, na dan jih je vozilo več kot 13.000.

Porast potovanj so zaznali tudi v pomorskem prometu. Kitajci so med prazniki opravili 11,6 milijona potovanj s trajekti in drugimi plovili, kar je 4,1 odstotka več kot lani.

Za več kot tri odstotke se je povečalo tudi število potovanj v civilnem letalstvu. Kitajci so med prazniki v povprečju opravili skoraj 2,4 milijona potovanj z letalom na dan. 

"Cvetoče praznično gospodarstvo"

Dnevni medregionalni premiki se poznajo tudi v državni blagajni. Občutno se je povečala potrošnja v gostinstvu, v nastanitvah, v trgovini in drugih sektorjih. "Dobro razvit prometni sistem je močno podprl cvetoče praznično gospodarstvo," je za AP dejal namestnik direktorja oddelka za promet Gao Bo

Kitajci praznike izkoristijo tudi za potovanja po državi.
Kitajci praznike izkoristijo tudi za potovanja po državi. FOTO: Profimedia

V začetku tedna smo poročali tudi o reševanju pohodnikov z območja Mount Everesta. Kitajci se v gorovje pogosto odpravijo prav v času praznikov, ki so redka priložnost, ko so z dela odsotni več dni. 

1. oktober, ko Kitajci praznujejo ustanovitev Ljudske republike Kitajske, je začetek t. i. Zlatega tedna, enega najpomembnejših obdobij počitnic v državi. 

Kitajska nacionalni praznik prometni kaos potovanja zastoji prometni zastoji Zlati teden
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
10. 10. 2025 09.11
Za tiste ki govorite : rabimo več ljudi, radi podpirate priseljevanje, govorite bomo gradili v višino, dejmo več pasova nau zastojev,.... Tole je limita kam to pelje, tega nebomo čist dosegli am to je razmišljanje v to smer.
ODGOVORI
0 0
proofreader
10. 10. 2025 09.06
-2
Tudi pri nas smo imeli cestninske, dokler Janša ni uvedel vinjet. Potem pa je uvedel še evinjete. Tako delajo dobri in sposobni politiki.
ODGOVORI
1 3
Kritikizstajerske
10. 10. 2025 09.11
+1
opranec
ODGOVORI
1 0
xoxotox6
10. 10. 2025 09.06
-2
iz tega kaosa jih lahko reši šivilja , DARS,SŽ sami partijski kadri iz titovega jaca??????????
ODGOVORI
0 2
proofreader
10. 10. 2025 09.05
+3
Oni imajo na izbiro tudi vlak 300 kmh. Mi pa žal ne.
ODGOVORI
3 0
Mr Nobady
10. 10. 2025 09.02
+2
Če se vsi Kitajci in Indijci odločijo da gredo na potem, je isto kot da bi kugo ven spustil..
ODGOVORI
3 1
realist9000
10. 10. 2025 09.01
+0
noro, spet bo nek virus vn prišu
ODGOVORI
1 1
4krogci
10. 10. 2025 08.57
+1
iz 36 se zoza nazaj na 4-5 pasov....valda da bo vse stalo! Pa poglejte slike mal poblizje....avtobus na pocez pred rampami...avti tudi v vse smeri sam naravnost ne.....ah ja kitajci pač!
ODGOVORI
3 2
Killing of Hind Rajab
10. 10. 2025 08.54
+1
in nič ne jamrajo kakšna gneča, kot je pri nas v navadi...
ODGOVORI
5 4
ljubečAZILANT
10. 10. 2025 08.59
+3
Kje boš pa jamral, mon.a? A misliš da tam kdo zbira mnenja?
ODGOVORI
4 1
miror2012
10. 10. 2025 09.03
+1
Največji strokovnjak je bil v koloni in ni slišal jadranja.
ODGOVORI
1 0
proofreader
10. 10. 2025 09.06
Menda je en jamral, ampak ga potem niso več videli.
ODGOVORI
0 0
Mihac27
10. 10. 2025 08.53
+4
Na slikah ne vidim niti 1 avtobusa. Vprašanje, koliko oseb je tudi v vsakem avtomobilu. 2, 3?
ODGOVORI
5 1
4krogci
10. 10. 2025 09.07
poglej bolse
ODGOVORI
0 0
123soba
10. 10. 2025 08.51
+4
Pri nas imamo nesrečo dveh tovornjakov na štajerki, pa je cesta 14 ur zaprta....
ODGOVORI
7 3
klop12
10. 10. 2025 08.43
+7
si sploh ne predstavljam 1.4 mrd kitajcev. Že ko imajo italijani ferragosto, je prometni kolaps
ODGOVORI
8 1
JanezNovak13
10. 10. 2025 08.42
+4
Kje je pa reševalni pas?
ODGOVORI
5 1
Castrum
10. 10. 2025 08.42
+12
Amaterji kitajski!....Jim lahko posodimo našo Alenko da jim zrihta promet....
ODGOVORI
15 3
Killing of Hind Rajab
10. 10. 2025 08.55
+1
promet imajo Kitajci urejen v nulo...kot vse ostalo...Nimajo oni teologov vrtovcev za ministre infrastrukture kot janša in castrirani geniji
ODGOVORI
4 3
ŠTRAJK ZA VSE
10. 10. 2025 08.36
+4
Mi bomo imeli 1.11.2025 na pokopališčih toliko rdečih lučk. Bo lepo kot na Kitajskem....
ODGOVORI
5 1
Puško v koruzo
10. 10. 2025 08.34
+5
Prejsnji teden sem sel z avtom do Rima. Da ne boste mislili da imamo samo mi dela na cesti in da se pri nas dela prepocasi, da promet stoji itd. V Italiji glavna prometna žila res da ima 3 pasove (ampak jih je italjanov tudi stevilcno vec) guzva pa vsakih 20km. Non stop se dela na cestah. Pred predori je tabla da se bodo dela koncala 2027. Guzva na vseh treh pasovih. Enega imajo popolnoma zase tovornjaki. Skratka naše ceste so v primerjavi z njihovimi 3x bolj porihtane, kljub 2 pasovoma je pri nas odstavni pas sirok kot vozni pas. Pri nijh pa ozek tako zelo da stojeca vozila vse zabasejo. Je kr fajn v sloveniji. Tisti ki pljuvate, pojdite malo pogledat okrog v sosescino.
ODGOVORI
9 4
progresivnidaveknastanovanja
10. 10. 2025 08.38
+1
pa še tihi asfalt imamo, v avstiji se voziš skoraj po betonu
ODGOVORI
5 4
4krogci
10. 10. 2025 09.00
+2
Točno tko!! itaq pa nad nasimi cestami pluvajo sam tisti, ki preko drzavne mejo neznajo it! In zdej bo zima in prvi sneg...in bo 2cm snega na cesti in bodo bentili nad DARS....a Avstrija dokler ni 20cm ne spustijo plugov vn....1 januar....poledenela regionalna cesta...niti posul je niso.....ampak pr nas je vse slabo ja hahahah
ODGOVORI
3 1
Myth4htyM .
10. 10. 2025 08.32
+6
Jih je ko Kitajcev
ODGOVORI
6 0
4krogci
10. 10. 2025 09.01
+0
In to Kitajcev je ko Kitajcev!
ODGOVORI
1 1
wsharky
10. 10. 2025 08.30
+2
to je organizacija transporta ne pa pod vladavino naše mag. Alenke
ODGOVORI
9 7
4krogci
10. 10. 2025 09.01
+0
identicna....tle zastoji, tam zastoji...sepravi da Alenka dela dobro...al kaj zelis povedat?
ODGOVORI
1 1
Stauffenberg
10. 10. 2025 08.30
-7
Ubogi komunisti, se mi kar smilijo.
ODGOVORI
4 11
LinaAnil
10. 10. 2025 08.30
+7
Kitajci svinjajo in onesnažujejo okolje, mi pa imamo zamaške pripete na plastenke.
ODGOVORI
11 4
jablan
10. 10. 2025 08.56
+1
Ce bi kaj vedel je vecina avtomobilov na elektriko
ODGOVORI
2 1
progresivnidaveknastanovanja
10. 10. 2025 08.29
+6
še dobro da imajo el vozila in start stop sistem, da ne laufajo golf dvojke v leru : )
ODGOVORI
6 0
