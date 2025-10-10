Nepregledne kolone vozil in 24-urni zastoj

Največja kitajska cestninska postaja v provinci Anhui se je te dni spremenila v morje rdečih luči. Ob koncu prazničnega tedna, ko so se Kitajci vračali s potovanj, naj bi zastoji trajali kar 24 ur.
Odsek pri cestnini ima 36 pasov, prvotno sicer 12 pasov za vstop na avtocesto in 24 za izstop. Posnetki z zraka razkrivajo razporejanje avtomobilov v ozko grlo po cestninski zapori.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Na cestah so v prazničnem tednu zabeležili kar 2,2 milijarde potniških potovanj, kar je v povprečju 280 milijonov na dan. V primerjavi z lani je to kar 6,6-odstotno povečanje.
Številni, a občutno manj kot z avtom, so potovali z vlakom. V dobrem tednu dni so opravili 153 milijonov potovanj z vlaki, kar je 19,2 milijona na dan.
Da je bil transport kar se da tekoč, so poskrbeli z dodatnimi vlaki, na dan jih je vozilo več kot 13.000.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Porast potovanj so zaznali tudi v pomorskem prometu. Kitajci so med prazniki opravili 11,6 milijona potovanj s trajekti in drugimi plovili, kar je 4,1 odstotka več kot lani.
Za več kot tri odstotke se je povečalo tudi število potovanj v civilnem letalstvu. Kitajci so med prazniki v povprečju opravili skoraj 2,4 milijona potovanj z letalom na dan.
"Cvetoče praznično gospodarstvo"
Dnevni medregionalni premiki se poznajo tudi v državni blagajni. Občutno se je povečala potrošnja v gostinstvu, v nastanitvah, v trgovini in drugih sektorjih. "Dobro razvit prometni sistem je močno podprl cvetoče praznično gospodarstvo," je za AP dejal namestnik direktorja oddelka za promet Gao Bo.
V začetku tedna smo poročali tudi o reševanju pohodnikov z območja Mount Everesta. Kitajci se v gorovje pogosto odpravijo prav v času praznikov, ki so redka priložnost, ko so z dela odsotni več dni.
1. oktober, ko Kitajci praznujejo ustanovitev Ljudske republike Kitajske, je začetek t. i. Zlatega tedna, enega najpomembnejših obdobij počitnic v državi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.