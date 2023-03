Kitajski predsednik in skrivnost dveh skodelic čaja

Naključje, varnost, prikaz moči?

Prvič je bilo dve čajni skodelici za Šija opaziti že leta 2021. Komentatorji so takrat ugibali, da gre morda za preventiven varnostni ukrep zaradi covida-19 ali naključje. Ker pa je prostora za naključja v vrhu kitajske politike bore malo, so nekateri poznavalci dogajanja temu pripisali večjo težo.

Komentatorka BBC-ja Celia Hatton denimo v tem vidi subtilen prikaz moči. Moči voditelja, ki je kljub uličnim protestom proti politiki ničelne tolerance do covida in številnim žrtvam, ki so sledile odpravi izjemno strogih omejitev, in kljub težavam drugega največjega gospodarstva na svetu, prepričljivo in pričakovano osvojil tretji predsedniški mandat. Soglasno ga je potrdilo vseh 2952 delegatov ljudskega kongresa.

Šijeva čajna simbolika

Čajna simbolika sicer 69-letnega voditelja spremlja že od leta 2012, ko je zasedel vrh kitajske politike. Kmalu po prevzemu oblasti je uvedel številne spremembe, med drugim tudi pri serviranju čaja v Veliki dvorani ljudstva. Njegovim predhodnikom in ostalim delegatom so stregle le ženske, pod njegovo taktirko pa so prvima dvema vrstama kongresa, kjer sedijo najpomembnejši predstavniki, začeli streči moški. Razlika je tudi v tem, da Šijeve skodelice po vsakokratnem pitju zamenjajo z novimi, medtem ko ostalim delegatom čaj dolivajo v iste skodelice.