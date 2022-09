Kitajski predsednik po govoricah o vojaškem udaru znova v javnosti

Ši Džinping je v torek v Pekingu obiskal razstavo, na kateri so predstavljeni dosežki Kitajske v njegovih desetih letih vladanja, je poročala državna televizija CCTV. Predsednik se je dogodka udeležil v družbi premierja Li Keqianga in drugih visokih predstavnikov kitajske komunistične partije.

Ši se ni pojavil v javnosti, vse odkar se je 16. septembra vrnil v Peking z obiska Uzbekistana. To je bilo njegovo prvo uradno potovanje v tujino od začetka pandemije. Njegova odsotnost v tem času je sprožila vrsto spletnih govoric, da se je v državi zgodil vojaški udar, predsednik pa da je v hišnem priporu. Te trditve sicer niso bile podkrepljene z dokazi.

Govorice so dodatno spodbudila poročila o množici odpovedanih letov, kar je sicer pogost pojav v času kitajske stroge ničelne politike do covida-19, in domnevni posnetki vojaških vozil na ulicah. Da so se govorice tako hitro razširile, je v veliki meri posledica nepregledne narave kitajskega političnega sistema, v sklopu katerega vodilna stranka odločitve večinoma sprejema za zaprtimi vrati.

Zaradi pomanjkanja informacij celo dolgoletni poznavalci kitajske politike ohranjajo pristop "nikoli ne reci nikoli". Ob pojavu govoric je sicer večina opozorila na pomanjkanje trdnih dokazov. Kot so poudarili, se je verjetno Ši le odločil za samoizolacijo po vrnitvi iz tujine.