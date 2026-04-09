Tujina

Kitajski raziskovalec umrl po zaslišanju ameriških oblasti

Michigan, 09. 04. 2026 10.31

L.M.
Zaslišanje (slika je simbolična)

Kitajski raziskovalec Danhaa Wang je po domnevno sovražnem zaslišanju ameriških oblasti umrl v ZDA, kar je sprožilo ostre odzive Pekinga in pozive k temeljiti preiskavi dogodka ter zaščiti pravic kitajskih državljanov.

Kitajska vlada je pozvala ameriške oblasti k temeljiti preiskavi smrti kitajskega raziskovalca, ki so ga kmalu po "sovražnem zaslišanju" zveznih preiskovalcev našli mrtvega. Po poročanju ameriških medijev gre za Danhaa Wanga, asistenta raziskovalca na Univerzi v Michiganu, specializiranega za elektrotehniko in računalništvo, z raziskovalnim poudarkom na polprevodnikih, navaja BBC. 

Univerza je sporočila, da preiskuje okoliščine dogodka, potem ko je raziskovalec 19. marca umrl zaradi padca z univerzitetne stavbe, pri čemer so navedli tudi možnost samopoškodovanja.

Kitajsko veleposlaništvo v ZDA je izrazilo globoko zaskrbljenost in poudarilo, da je Peking že večkrat uradno opozoril ameriške institucije ter stopil v stik z družino pokojnega, da bi ji nudil pomoč. Obenem je kitajske študente v ZDA pozvalo k večji previdnosti.

Kitajsko zunanje ministrstvo trdi, da je bil raziskovalec izpostavljen "sovražnemu zaslišanju", kar naj bi kršilo njegove zakonite pravice in negativno vplivalo na akademsko sodelovanje med državama. Zahteva pojasnila in odgovornost ameriških oblasti ter zagotavljanje zaščite pravic kitajskih državljanov v tujini, poroča BBC.

V zadnjih letih so ameriške oblasti zaostrile vizumsko politiko in nadzor, zlasti za posameznike, povezane z občutljivimi raziskovalnimi področji.

V celoti bo zaživel nov sistem nadzora na zunanjih mejah EU

Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Sanjski moški Hrvaške
