Kitajski raziskovalec umrl po zaslišanju ameriških oblasti

Kitajska vlada je pozvala ameriške oblasti k temeljiti preiskavi smrti kitajskega raziskovalca, ki so ga kmalu po "sovražnem zaslišanju" zveznih preiskovalcev našli mrtvega. Po poročanju ameriških medijev gre za Danhaa Wanga, asistenta raziskovalca na Univerzi v Michiganu, specializiranega za elektrotehniko in računalništvo, z raziskovalnim poudarkom na polprevodnikih, navaja BBC.

Univerza je sporočila, da preiskuje okoliščine dogodka, potem ko je raziskovalec 19. marca umrl zaradi padca z univerzitetne stavbe, pri čemer so navedli tudi možnost samopoškodovanja.

Kitajsko veleposlaništvo v ZDA je izrazilo globoko zaskrbljenost in poudarilo, da je Peking že večkrat uradno opozoril ameriške institucije ter stopil v stik z družino pokojnega, da bi ji nudil pomoč. Obenem je kitajske študente v ZDA pozvalo k večji previdnosti.