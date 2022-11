Kitajski protestniki rušili barikade in prevračali policijska vozila

Prebivalci mesta Guangzhou so izvedli množični upor, ko so se v nočnih urah zagnali na lokalne ulice in tam rušili barikade, ki so jih kitajske oblasti postavile zato, da bi prebivalce omejile na območje njihovega doma. Na posnetkih slišimo tudi, kako množice protestnikov vzklikajo.

Prebivalce naj bi med njihovo protestno akcijo skušali ogovoriti tudi zdravstveni delavci, ki so protestnike med rušenjem barikad opazovali. "Upirajo se," je dejala ena izmed zdravstvenih delavk.

Ni jasno, koliko ljudi je sodelovalo v protestih, niti koliko časa so trajali. Veliko posnetkov, ki so krožili po družbenih omrežjih, so namreč kitajski cenzorji hitro odmaknili. Prav tako kitajske oblasti niso želele odgovoriti na vprašanje, če so v državi potekali protesti, poroča CNN.

V mestu Guangzhou, v katerem so se prebivalci uprli, ljudje sicer živijo pod izredno strogimi covidnimi omejitvami, ki so posledica sledenja politiki ničelne tolerance do covida.