Kitajski tajkun zaradi goljufije v ZDA obsojen na 30 let zapora

Ameriško zvezno sodišče je izgnanega kitajskega tajkuna Guo Wenguija obsodilo na 30 let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega goljufije na tisočih ljudi, ki jih je opeharil za skupno več kot milijardo dolarjev.

Guo Wengui, ki je nekoč veljal za enega najbogatejših kitajskih poslovnežev, je bil v ZDA obsojen na 30 let zapora zaradi vodenja milijarde dolarjev vredne prevare. FOTO: Profimedia

FBI je 57-letnega Guoja, znanega tudi pod imeni Ho Wan Kwok in Miles Guo, aretiral marca 2023 v njegovem luksuznem stanovanju na Manhattnu. Porota ga je nato julija 2024 soglasno spoznala za krivega v devetih od dvanajstih točk obtožnice, vključno s kaznivimi dejanji mešetarjenja z vrednostnimi papirji, bančnimi goljufijami in pranjem denarja.

Tožilci so izpostavili, da je Guo od spletnih sledilcev, ki so se mu pridružili v naložbenih in kriptovalutnih shemah, med letoma 2018 in 2023 zbral več kot 889 milijonov dolarjev. Denar je nato porabil za financiranje razkošnega življenjskega sloga, ki je vključeval 4700 kvadratnih metrov veliko vilo, Lamborghini v vrednosti milijona dolarjev in jahto v vrednosti 37 milijonov dolarjev (več kot 32 milijonov evrov).

Na včerajšnjem izreku sodbe v New Yorku je sodnica Analisa Torres dejala, da se je Guo "posvetil lastnemu bogatenju", medtem ko je "prežal" na ljudi, ki so upali na bolj demokratično Kitajsko. Odredila je zaplembo njegovega premoženja v vrednosti 889 milijonov dolarjev (okoli 780 milijonov evrov), ob tem pa ostro obosodila Guojevo "izkoriščanje filantropskih namer, zgodovino ustrahovanja kritikov in zavračanje odgovornosti". Kitajski poslovnež je medtem vztrajal pri svoji nedolžnosti in trdil, da je pridobljena sredstva uporabil v politične namene, poroča Guardian. Guo, ki je na Kitajskem obogatel kot nepremičninski mogotec, je ZDA leta 2017 zaprosil za azil, češ da ga politično preganja Kitajska komunistična partija. Pozneje je postal njen odkrit kritik in se predstavljal kot odločen zagovornik demokracije. Skozi leta je medtem ohranjal stike z desničarskimi politiki, med drugim s Stevom Bannonom – dolgoletnim zaveznikom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Bannona so sicer avgusta 2020 zaradi sodelovanja pri poneverbi sredstev iz sheme, ki je obljubljala zasebno gradnjo ovir oziroma zidu vzdolž ameriško-mehiške meje, aretirali prav na Goujevi jahti. Februarja lani je priznal, da je sodeloval pri goljufiji donatorjev, a se je zaporu nato izognil.

Ameriške oblasti so sporočile, da je Guo med bivanjem v ZDA spretno izkoriščal svoj sloves zloglasnega disidenta, da bi ljudi prepričal naj vlagajo v njegova podjetja in projekte, pri čemer jim je obljubljal velike donose in prestižne storitve, namesto tega pa izkupiček zbranega denarja uporabil za financiranje svojega razkošnega življenjskega sloga.

Bannon in Guo sta se pogosto pojavljala v spletnih videoposnetkih, leta 2020 pa sta začela kampanjo z naslovom Nova zvezna država Kitajska, katere cilj je bil strmoglavljenje Kitajske komunistične partije. FOTO: Profimedia