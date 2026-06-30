Kitajski tajkun zaradi goljufije v ZDA obsojen na 30 let zapora

Ameriško zvezno sodišče je izgnanega kitajskega tajkuna Guo Wenguija obsodilo na 30 let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega goljufije na tisočih ljudi, ki jih je opeharil za skupno več kot milijardo dolarjev.
FBI je 57-letnega Guoja, znanega tudi pod imeni Ho Wan Kwok in Miles Guo, aretiral marca 2023 v njegovem luksuznem stanovanju na Manhattnu. Porota ga je nato julija 2024 soglasno spoznala za krivega v devetih od dvanajstih točk obtožnice, vključno s kaznivimi dejanji mešetarjenja z vrednostnimi papirji, bančnimi goljufijami in pranjem denarja.
Na včerajšnjem izreku sodbe v New Yorku je sodnica Analisa Torres dejala, da se je Guo "posvetil lastnemu bogatenju", medtem ko je "prežal" na ljudi, ki so upali na bolj demokratično Kitajsko. Odredila je zaplembo njegovega premoženja v vrednosti 889 milijonov dolarjev (okoli 780 milijonov evrov), ob tem pa ostro obosodila Guojevo "izkoriščanje filantropskih namer, zgodovino ustrahovanja kritikov in zavračanje odgovornosti". Kitajski poslovnež je medtem vztrajal pri svoji nedolžnosti in trdil, da je pridobljena sredstva uporabil v politične namene, poroča Guardian.
Guo, ki je na Kitajskem obogatel kot nepremičninski mogotec, je ZDA leta 2017 zaprosil za azil, češ da ga politično preganja Kitajska komunistična partija. Pozneje je postal njen odkrit kritik in se predstavljal kot odločen zagovornik demokracije. Skozi leta je medtem ohranjal stike z desničarskimi politiki, med drugim s Stevom Bannonom – dolgoletnim zaveznikom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Bannona so sicer avgusta 2020 zaradi sodelovanja pri poneverbi sredstev iz sheme, ki je obljubljala zasebno gradnjo ovir oziroma zidu vzdolž ameriško-mehiške meje, aretirali prav na Goujevi jahti. Februarja lani je priznal, da je sodeloval pri goljufiji donatorjev, a se je zaporu nato izognil.
Ameriške oblasti so sporočile, da je Guo med bivanjem v ZDA spretno izkoriščal svoj sloves zloglasnega disidenta, da bi ljudi prepričal naj vlagajo v njegova podjetja in projekte, pri čemer jim je obljubljal velike donose in prestižne storitve, namesto tega pa izkupiček zbranega denarja uporabil za financiranje svojega razkošnega življenjskega sloga.
Na izreku sodbe, ki se ga je sicer udeležilo več kot 100 njegovih podpornikov, je tožilec Ryan Finkel izpostavil, da Guo "ni nikakršen demokratični aktivist, temveč prevarant, goljuf in tat". "Namesto da bi bil zadovoljen s številnimi legitimnimi priložnostmi, ki so mu bile ponujene, je za lasten pohlep izkoristil zaupanje, ki so mu ga izkazali tisoči. Obsodba kaže, da se slava in bogastvo ne postavljata nad zakon in da bodo goljufi, ki izkoriščajo družine, da bi obogateli, deležni znatnih posledic," pa je za BBC dejal drug ameriški državni tožilec Sean S. Buckley.
Nekdanja Guojeva sodelavka Yvette Wang, s katero sta ustanovila lobistično skupino, ki je nasprotovala Komunistični partiji Kitajske, je bila medtem že lani zaradi svoje vloge pri goljufanju donatorjev obsojena na 10 let zapora.
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