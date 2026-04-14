Kitajski tanker skozi Hormuz in mimo ameriške blokade

Minil je prvi polni dan Trumpove razglašene blokade plovil, ki pristajajo v iranskih pristaniščih.
Ladjo Rich Starry so včeraj sicer natovorili v ZAE in ne v iranskem pristanišču, a je kljub temu na ameriškem seznamu sankcioniranih plovil zaradi prevažanja iranskega tovora.
Po podatkih sledenja ladij je tanker Elpis, ki pluje pod iransko zastavo in je prav tako na seznamu ameriških sankcij, včeraj okoli poldneva prečkal sredino ožine in se napotil proti vzhodu v Omanski zaliv, ko se je začela blokada. Ameriško ministrstvo za finance je lani ladjo Elpis uvrstilo na seznam sankcij zaradi njene vloge pri "posredovanju pri prodaji in prevozu iranskih naftnih derivatov".
Zdi se, da sta ladji ubrali pot, ki jo je odobril Iran, severno od iranskega otoka Larak, kjer Teheran domnevno zaračunava pristojnino za plovbo.
Ladja Peace Gulf pod panamsko zastavo pa je 12. aprila izplula iz Omanskega zaliva in naj bi po podatkih MarineTraffic prispela v pristanišče Hamriyah v ZAE danes popoldne. Ladja Murlikishan pod madagaskarsko zastavo, ki jo sankcionira ameriško ministrstvo za finance, je včeraj začela pluti po podobni plovni poti.
Proti katerim ladjam bodo ZDA med blokado ukrepale oziroma ne, še ni jasno.
