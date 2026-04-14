Kitajski tanker skozi Hormuz in mimo ameriške blokade

Minil je prvi polni dan Trumpove razglašene blokade plovil, ki pristajajo v iranskih pristaniščih.

Ladjo Rich Starry so včeraj sicer natovorili v ZAE in ne v iranskem pristanišču, a je kljub temu na ameriškem seznamu sankcioniranih plovil zaradi prevažanja iranskega tovora.

Po podatkih sledenja ladij je tanker Elpis, ki pluje pod iransko zastavo in je prav tako na seznamu ameriških sankcij, včeraj okoli poldneva prečkal sredino ožine in se napotil proti vzhodu v Omanski zaliv, ko se je začela blokada. Ameriško ministrstvo za finance je lani ladjo Elpis uvrstilo na seznam sankcij zaradi njene vloge pri "posredovanju pri prodaji in prevozu iranskih naftnih derivatov".