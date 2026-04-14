Tujina

Kitajski tanker skozi Hormuz in mimo ameriške blokade

Teheran, 14. 04. 2026 14.40 pred 1 uro 1 min branja 34

Avtor:
M.V.
Pot tankerja Rich Starry skozi Hormuško ožino

Minil je dan, odkar je v veljavi Trumpova pomorska blokada Irana. V tem času je sankcionirani 36.000-tonski tanker za prevoz kemikalij in nafte Rich Starry, ki ga sankcionirajo ZDA, izplul iz Hormuške ožine. Tanker ima kitajskega lastnika in posadko, pluje pa pod zastavo Malavija.

Minil je prvi polni dan Trumpove razglašene blokade plovil, ki pristajajo v iranskih pristaniščih.

Ladjo Rich Starry so včeraj sicer natovorili v ZAE in ne v iranskem pristanišču, a je kljub temu na ameriškem seznamu sankcioniranih plovil zaradi prevažanja iranskega tovora.

Po podatkih sledenja ladij je tanker Elpis, ki pluje pod iransko zastavo in je prav tako na seznamu ameriških sankcij, včeraj okoli poldneva prečkal sredino ožine in se napotil proti vzhodu v Omanski zaliv, ko se je začela blokada. Ameriško ministrstvo za finance je lani ladjo Elpis uvrstilo na seznam sankcij zaradi njene vloge pri "posredovanju pri prodaji in prevozu iranskih naftnih derivatov".

Zdi se, da sta ladji ubrali pot, ki jo je odobril Iran, severno od iranskega otoka Larak, kjer Teheran domnevno zaračunava pristojnino za plovbo.

Ladja Peace Gulf pod panamsko zastavo pa je 12. aprila izplula iz Omanskega zaliva in naj bi po podatkih MarineTraffic prispela v pristanišče Hamriyah v ZAE danes popoldne. Ladja Murlikishan pod madagaskarsko zastavo, ki jo sankcionira ameriško ministrstvo za finance, je včeraj začela pluti po podobni plovni poti.

Proti katerim ladjam bodo ZDA med blokado ukrepale oziroma ne, še ni jasno.

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deltex
14. 04. 2026 16.09
Nove volitve v ZDA bodo 2028 in zelo dobro za Svet je, da Trump ne more več kandidirati..
LevoDesniPles
14. 04. 2026 16.08
lol a so amerikanosi malo izgubili.. nekam daleč od doma delajo zgago... no le raus nazaj v amerikanijo kjer vas čaka donjesus XD
YouRangMyLord
14. 04. 2026 16.06
Trump se gre v svoji virtuali v glavi svobodno piratstvo. Ker v reali je popushil.
deltex
14. 04. 2026 16.05
Celo italijanski premierki Melonijevi je dovolj in ni podpisala obrambnega dogovora z Izraelom...da ne govorim o sporu med Trumpom in papežem. Trump se je ob zgražanju celega sveta celo okronal za boga...
BrezPitt
14. 04. 2026 16.09
Da je napadel papeža je za Italjane pika na i.
deltex
14. 04. 2026 16.01
Trump se je s tem nesmiselnim napadom na Iran osramotil še pred tistimi, ki so ga podpirali. Toliko gospodarske škode je nastalo v svetu, da bomo zelo dolgo potrebovali za sanacijo. Sploh v Dubaju, kjer poleg multinacionalk izgubljajo tudi ubogi azijski delavci, ki zdaj še tiste mezde ne bodo dobili kot prej...
Wolfman
14. 04. 2026 16.00
Ko postane Trump popplnoma nemočen in glasen! Tako luzersko obupanega Donalda še nismo nikoli spremljali.
Wolfman
14. 04. 2026 15.57
Kako je možno, da poln kitajski tanker podredi Donald Trumpa ter njegove grožnje? kaj takega...
Aijn Prenn
14. 04. 2026 15.59
Amerigoti so skoncentrirani na iskanje čolnov, tanker so opazili šele, ko je bil že daleč mimo njih. ;-))
Aijn Prenn
14. 04. 2026 15.55
Pa ne, da so ga amerigoti spregledali??
Uporabnik1888402
14. 04. 2026 15.55
Hahaha. Iran narekuje ritem.
osservatore
14. 04. 2026 15.54
Ne bo dolgo, ko bo Krumpel začel zaračunavati prečkanje ožine.
Uporabnik1888402
14. 04. 2026 15.58
Aha. Zamuja.
Wolfman
14. 04. 2026 15.52
Obupani Donald Trump: "Tovor gre, naj le gre in nimamo druge...!
deratizacija
14. 04. 2026 15.51
Postaja zabavno!
BMReloaded
14. 04. 2026 15.47
Zelo lepo. Sem izjemno vesel.
Wolfman
14. 04. 2026 15.45
A reš še mislite, da je Izraelska vojska res zmožna premagati Hesbolah v Libanonu in obdržati zasedena območjana jugu Libanona?
progresivnidaveknastanovanja
14. 04. 2026 15.53
upam da potolcejo cim vec isralcev, za le ga se neko trolirano širi
Uporabnik1888402
14. 04. 2026 16.00
Oni so pogumni le ko iz nebes na otroke mecejo tone in tone bomb. Ko je treba skorenj obuti, so tezave ....
Wolfman
14. 04. 2026 15.42
Tako prestrašene in neodločne ameriške vojske pa še ne! Trump se je očitno podelalin totalno mu sedaj nabija ego.
marhi
14. 04. 2026 15.41
Če bo potreba, bodo Kitajci poslali lastno vojaško ladjevje za obrambo njihovih ladij. Namreč ZDA se z blokado grejo piratstva.
bandit1
14. 04. 2026 15.52
Potem bo kot včasih, Španci - Portugalske ladje, Nizozemci, vse kar pride, GB kar ostane....
GLUPI DAVKI
14. 04. 2026 15.39
Bruke
Wolfman
14. 04. 2026 15.38
Kaj že počnejo Kitajci američanim, ha ha ha.
Jože Prtiskač
14. 04. 2026 15.38
prpa jim dela Kitajcev se pa bojijoamerožidje
