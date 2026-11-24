Ali, nekdanji pilot pakistanskih zračnih sil, se je kitajski vladi zahvalil, ker mu je pomagala uresničiti sanje. V mandarinščini je povedal, da mu je zelo všeč kitajski pesniški verz, ki pravi, da se mora človek povzpeti še eno nadstropje višje, če želi videti dlje.

Kot poroča uradna kitajska tiskovna agencija Xinhua, je kitajska agencija za vesoljske polete s človeško posadko sporočila, da bo 40-letni pakistanski astronavt Muhammad Zeeshan Ali misijo opravil skupaj s kitajskima kolegoma, 51-letnim Tang Hongbojem in 39-letnim Wujem Yijem . Vesoljsko plovilo naj bi po napovedih izstrelili v sredo zjutraj iz vesoljskega izstrelišča Jiuquan na severozahodu Kitajske.

Izrazil je tudi upanje, da se bo naslednje poglavje vesoljskega sodelovanja med državama razvilo od enega astronavta na enem poletu do več skupnih misij, ki bodo segale vse do Lune, Marsa in še dlje.

"Vsem otrokom, ki me bodo spremljali med mojim bivanjem v orbiti, sporočam: poglejte v nebo in ne pozabite, da sem tam zgoraj skupaj z vašimi sanjami," je dejal.

Izstrelitev bi pomenila prvi skupni polet kitajskih in tujih astronavtov v zgodovini kitajskega vesoljskega programa s človeško posadko. Misija je del sporazuma, ki sta ga Kitajska in Pakistan podpisala februarja 2025.

Kitajska državna televizija CCTV je poročala, da bo pakistanski astronavt opravil kratkotrajno misijo kot specialist za znanstveni tovor. Med bivanjem v orbiti bo skrbel predvsem za izvajanje poskusov v okviru sodelovanja med Kitajsko in Pakistanom, poleg tega pa bo sodeloval pri vsakodnevnih opravilih.

Po navedbah CCTV bo njegova naloga izvedba štirih znanstvenih projektov s področij biotehnologije in materialov. Opravil bo tudi poskus s fotosintetskimi mikroorganizmi v vesolju.

Po koncu kratkotrajne misije se bo na Zemljo vrnil z vesoljskim plovilom Shenzhou 23, so še sporočili.

Za razliko od njegovih dveh kolegov, ki se bosta v vesolje podala prvič, pa je Tang sodeloval že pri dveh vesoljskih misijah. Po navedbah CCTV bo postal prvi astronavt, ki bo na kitajsko vesoljsko postajo Tiangong poletel že tretjič.

Tang je novinarjem povedal, da je bilo učenje skupnega dela na tej misiji zahtevnejše zaradi razlik v jeziku, kulturi in celo načinu razmišljanja. Kljub temu se trud obeh strani že obrestuje.

"Oznake in navodila za upravljanje na krovu vesoljskega plovila in vesoljske postaje so v kitajščini, pakistanski astronavt pa se je usposabljanja lotil tako rekoč brez predhodnega znanja jezika," je povedal. Dodal je, da sta se z Wujem zato še intenzivneje posvetila učenju angleščine.

Kitajska se pripravlja na prvi polet s človeško posadko na Luno do leta 2030. Njena največja tekmica na področju vesoljskih raziskav so ZDA, saj želi ameriška vesoljska agencija Nasa astronavte na lunino površje poslati že leta 2028.