Kitajski vlak podrl rekord: do 800 km/h v nekaj sekundah

Preizkus so izvedli v laboratoriju Donghu na približno kilometer dolgi testni progi. Vlaki maglev uporabljajo tehnologijo magnetne levitacije, pri kateri magnetna sila vozilo dvigne nekoliko nad tirnice, s čimer se zmanjša trenje, elektromagnetni sistem pa ga poganja naprej.
Kot piše The Independent, gre že za tretji rekord istega vlaka v zadnjih šestih mesecih. Prvič so ga preizkusili junija 2025, ko je v sedmih sekundah dosegel približno 650 kilometrov na uro. V naslednjih testih je hitrost pospeševanja povečal na približno 700 in nato na 798 kilometrov na uro, obenem pa skrajšal čas pospeševanja.
Raziskovalci so pri poskusih preizkušali predvsem sisteme za dovajanje velikih količin energije, elektromagnetni pogon, nadzor levitacije pri visokih hitrostih in zasilno zaviranje. Tokrat je vlak po doseženi hitrosti 800 kilometrov na uro postopoma in uspešno zavrl.
Za primerjavo: komercialni vlaki maglev, ki danes vozijo na Kitajskem in Japonskem, dosegajo hitrosti okoli 320 kilometrov na uro, najhitrejši komercialni kitajski vlak pa okoli 350 kilometrov na uro.
Tehnologija, uporabljena pri rekordnem poskusu, za zdaj ni namenjena prevozu potnikov. Raziskovalci pa menijo, da bi lahko podobni sistemi v prihodnosti našli uporabo tudi pri izstreljevanju raket in pogonu letal. Na Kitajskem razvijajo tudi različice vlakov maglev, ki bi vozile po ceveh z zelo nizkim tlakom ali v skoraj vakuumskih pogojih, navaja The Independent.
Pred morebitno komercialno uporabo pa ostajajo številni izzivi, med drugim visoki stroški infrastrukture, varnost potnikov in zahtevna gradnja izjemno natančno poravnanih prog na dolgih razdaljah.
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