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Znanost in tehnologija

Kitajski vlak podrl rekord: do 800 km/h v nekaj sekundah

Dongh, 12. 08. 2026 18.57 pred 8 urami 2 min branja 89

Avtor:
L.M.
Kitajski maglev vlak

Kitajski raziskovalci so z eksperimentalnim vlakom maglev dosegli nov svetovni rekord v pospeševanju. Vozilo, težko 1,1 tone, je na testni progi v provinci Hubei v samo 5,3 sekunde pospešilo z mirovanja na 800 kilometrov na uro, nato pa se je nadzorovano ustavilo v približno 200 metrih.

Preizkus so izvedli v laboratoriju Donghu na približno kilometer dolgi testni progi. Vlaki maglev uporabljajo tehnologijo magnetne levitacije, pri kateri magnetna sila vozilo dvigne nekoliko nad tirnice, s čimer se zmanjša trenje, elektromagnetni sistem pa ga poganja naprej.

Kot piše The Independent, gre že za tretji rekord istega vlaka v zadnjih šestih mesecih. Prvič so ga preizkusili junija 2025, ko je v sedmih sekundah dosegel približno 650 kilometrov na uro. V naslednjih testih je hitrost pospeševanja povečal na približno 700 in nato na 798 kilometrov na uro, obenem pa skrajšal čas pospeševanja.

Raziskovalci so pri poskusih preizkušali predvsem sisteme za dovajanje velikih količin energije, elektromagnetni pogon, nadzor levitacije pri visokih hitrostih in zasilno zaviranje. Tokrat je vlak po doseženi hitrosti 800 kilometrov na uro postopoma in uspešno zavrl.

Kitajski maglev vlak
Kitajski maglev vlak
FOTO: AP

Za primerjavo: komercialni vlaki maglev, ki danes vozijo na Kitajskem in Japonskem, dosegajo hitrosti okoli 320 kilometrov na uro, najhitrejši komercialni kitajski vlak pa okoli 350 kilometrov na uro.

Tehnologija, uporabljena pri rekordnem poskusu, za zdaj ni namenjena prevozu potnikov. Raziskovalci pa menijo, da bi lahko podobni sistemi v prihodnosti našli uporabo tudi pri izstreljevanju raket in pogonu letal. Na Kitajskem razvijajo tudi različice vlakov maglev, ki bi vozile po ceveh z zelo nizkim tlakom ali v skoraj vakuumskih pogojih, navaja The Independent.

Pred morebitno komercialno uporabo pa ostajajo številni izzivi, med drugim visoki stroški infrastrukture, varnost potnikov in zahtevna gradnja izjemno natančno poravnanih prog na dolgih razdaljah.

maglev Kitajska svetovni rekord tehnologija vlak

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KOMENTARJI89

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
12. 08. 2026 21.59
222m/s
Odgovori
0 0
Prototip
12. 08. 2026 21.55
slovenija je v letu 1948,,kitajci pa v 2050
Odgovori
+3
3 0
mare2405
12. 08. 2026 21.49
Upam, da je kakšen razvojnik in sindikalist na SŽ vsaj tole prebral...
Odgovori
+2
2 0
Juzles Iters
12. 08. 2026 21.49
Tole bi prišlo prav na letalonosilki za katapultiranje letal. S temi katapulti so vedno težave.
Odgovori
0 0
QueenKong
12. 08. 2026 21.55
veliko bolje da eksplodirajo na letalonosilki !
Odgovori
+1
1 0
a res1
12. 08. 2026 21.41
A res, dajte prebrat članek "Vozilo, težko 1,1 tone, je na testni progi v provinci Hubei v samo 5,3 sekunde pospešilo z mirovanja na 800 kilometrov na uro, nato pa se je nadzorovano ustavilo v približno 200 metrih." 1,1 Tone je res vozilo, ki pa ne doseže 800 km/h . 1,1 tone vlaka, je iz plastike?
Odgovori
+0
2 2
QueenKong
12. 08. 2026 21.57
magnet na plastiko nima vpliva !plastika je samo obod !
Odgovori
+1
1 0
Vrhovni poveljnik
12. 08. 2026 21.39
Kitajska je s tehnologijo povozila Evropo in ZDA, pri proizvodnji pa itak nima konkurence. Naj spomnim, to je komunistična država! Države, kjer vladajo razni skrajni desničarji, pa pod njihovimi vladami radikalno nazadujejo. Razlog je preprost, razni trumpi in njim podobni gledajo samo kje bodo več pokradli, država pa nazaduje. Kitajci take dripce pospravijo v zapor.
Odgovori
+5
6 1
Juzles Iters
12. 08. 2026 21.51
Pravzaprav so tehnologijo maglev razvili Nemci in jo predali Kitajcem (Merkolva).
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-3
0 3
QueenKong
12. 08. 2026 21.54
desnuhi in cerkev so za vojne in seveda poredično za krvave zaslužke !
Odgovori
+2
2 0
cekinar
12. 08. 2026 21.34
maglev ,a to je ta vlak ki lebdi nekaj cm na tračnicami in ga poganja elektromagnetno polje,al se motim?
Odgovori
-1
1 2
Senca6
12. 08. 2026 21.49
PA JA PIŠE TI LOL
Odgovori
+1
1 0
QueenKong
12. 08. 2026 21.52
funkcionalno nepismeni !
Odgovori
0 0
Banion
12. 08. 2026 21.31
ja in koliko G bi moral pri takem pospešku prnesti potnik? realno je to neuporabno se pa lepo sliši
Odgovori
+1
1 0
QueenKong
12. 08. 2026 21.35
v ustanovo bi te pred 50 leti zaprli če bi rekel da se bo kmalu dalo z njive iz traktorja strica v meriko poklicat!
Odgovori
-1
0 1
Joakim
12. 08. 2026 21.20
Mi pa 80 km/h, seveda, če imamo srečo, da ni omejitve hitrosti.
Odgovori
+0
1 1
lokson
12. 08. 2026 21.11
Ja in, dragi novinarji. To je utopizem, ker je G tako velik, da ga človek ne prenese.
Odgovori
+1
2 1
QueenKong
12. 08. 2026 21.19
tud to bodo kitajčki rešili!
Odgovori
+1
1 0
DOUBLE_DICK
12. 08. 2026 21.02
Nam ostane samo "Vonj železniških postaj" od Andreja Šifrerja, po novem "Vonj vozlišč".
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+4
4 0
Juzles Iters
12. 08. 2026 21.53
"Vonj po maglevu"
Odgovori
0 0
25.maj
12. 08. 2026 20.55
ampak brez človeške posadke
Odgovori
+2
3 1
QueenKong
12. 08. 2026 21.00
zakaj bi jo pa rabili?
Odgovori
+3
4 1
QueenKong
12. 08. 2026 20.54
pravzaprav kitajci so obvladali,pisavo,gradbeništvo,fiziko,kemijo,matematiko,psihologijo,.....ko so naprimer nemci se šele učili rediti prašiče !
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+6
9 3
Kimberley Echo
12. 08. 2026 21.04
Prav gotovo, pa Perzijci tudi, takratni Evropejci so pa že znali narediti leseno brv čez potok, da so lahko prašiče spravili čez.
Odgovori
+6
6 0
St. Gallen
12. 08. 2026 20.47
V nogometu jih evropa prekasa
Odgovori
-2
1 3
QueenKong
12. 08. 2026 20.50
v pameti je pa 1000 letja zadaj!
Odgovori
+5
8 3
nora_ovca
12. 08. 2026 20.46
Leti k avijon! Dobesedno
Odgovori
+4
4 0
nora_ovca
12. 08. 2026 20.41
Kitajci šišajo zahod na vseh koncih. Že Huawei je postal odlična alternativa Appleu in Googlu. Kitajski električni avtomobili so svetlobna leta pred teslo in evropskimi jajci, pa še javni prevoz je odličen. Bravo Kitajci!
Odgovori
+3
9 6
Blokiran7Dni
12. 08. 2026 20.44
Pa si res želimo povdarek na javnem prevozu? A ni bolj cilj privatna lastnina in dobre ceste...? Mislim javni prevoz, to je čisto levičarska logika...
Odgovori
-6
4 10
nora_ovca
12. 08. 2026 20.47
Kakšna levicarska logika. Jaz sem samo poudaril tehnološko uspešnost Kitajske na vseh področjih.
Odgovori
+7
10 3
QueenKong
12. 08. 2026 20.56
kakšna privat lastnina če imaš vse na kredit !še gate !
Odgovori
+2
5 3
Blokiran7Dni
12. 08. 2026 20.56
Ne, ne razumeš. Jaz ti samo hočem povedati to, da recimo ZDA nič ne vlaga v železnice, ker jim je vseeno za to področje. Včasih so gradili najvišje stavbe, dandanes jim to ni več prioritetni cilj. Imaš pa recimo v NY najtanjše stolpnice na svetu... Hočem ti razložiti, da včasih se razvoj prilagaja tistemu za kar je potreben. Če Kitajci še vedno večinoma uporabljajo javni promet, potem se verjetno tudi več sredstev namenja v to... Ne vem pa, če se zavedaš, da je materializma in financ še vedno daleč največ v rokah zahodnjakov.
Odgovori
+1
3 2
QueenKong
12. 08. 2026 20.59
zato pa zahod nezadržno propada !
Odgovori
-1
2 3
poper00
12. 08. 2026 21.29
Nimaš ti pojma o levičarstvu in desničarstvu.Poglej kje po svetu so najboljši in najbolj uporabljani javni prevozi.Ti pa jutri hitro v cerkev ,da te gospod v zakristiji spove.
Odgovori
+0
1 1
Kardinal v Kristusu
12. 08. 2026 20.33
Na Kitajskem so komunisti, vlaki jim vozijo 800kmh... Pri nas imamo teologa Vrtovca, vlaki vozijo 60kmh z nekajurno zamudo...
Odgovori
+4
11 7
QueenKong
12. 08. 2026 20.35
60 vozi samo ekspresni lak !
Odgovori
+5
7 2
boslo
12. 08. 2026 20.29
Pri 800km/h se je ustavil v 200m?
Odgovori
+1
4 3
QueenKong
12. 08. 2026 20.39
mal manj bi bilo treba špricat fiziko v šoli !če ima tako hude pspeške je logično da ima tudi take pojemke !
Odgovori
-3
3 6
boslo
12. 08. 2026 20.56
Pri vas že dežuje al si moker po naravi?
Odgovori
+4
4 0
QueenKong
12. 08. 2026 20.22
spodaj en model piše da kopirajo od murikancev čeprav pri jih vozijo se une čuha-puha na premog!pa od evropejcev kaj pa lahko kopirajo ?še šrafe ne izdelujemo v eu ampak kupujemo kitajske !
Odgovori
+0
6 6
Kardinal v Kristusu
12. 08. 2026 20.29
Amerika je zrasla na ukradenem. Najprej so domorodcem ukradli zemljo. Nato je Edison ukradel vse patente Tesli. Nato so po vojni od Nemčije pokradli vse znanstvenike. Internet in računalnik so ukradli Angležem, digitalni fotoaparat Japoncem, touchscreen Korejcem in "izumili" iPhone, ki ni nikakršen izum... Danes pa kradejo nafto in surovine po vsem svetu... Amerikanci pač...
Odgovori
+7
12 5
QueenKong
12. 08. 2026 20.32
se strinjm ! v meriki živeči židi z svojim krvavim denarjem lahko kupijo vsakogar!
Odgovori
+4
7 3
Blokiran7Dni
12. 08. 2026 20.40
Kitajska se izjemno hitro razvija o tem ni dvoma in bo oz. že konkurira zahodnemu svetu. Ampak takšna posploševanja o ZDA in Evropi... Kot prvo, ZDA v javni promet vlaga bolj malo, gre predvsem za kapitalistično družbo, kjer je v ospredju privatna lastnina, ne pa javni vlaki. Še letališča so neka srednja žalost. Potem pa poglejte privatno lastnino ljudi, boste obnemeli... Kot drugič pa, da se posmehuješ vizionarjem kot je bil Steve Jobs, veliko pove o tebi. Sicer pa kjer ZDA močno vodi pred konkurenco je razvoj Software-ja... To kdo je pa kaj izumil, pa lahko gremo še dlje v zgodovino, tudi v Iranu obstaja vse polno izumov, oz. še takratne Perzije...
Odgovori
+4
5 1
optimist11
12. 08. 2026 20.41
Kot kaže uspešno lobirajo in "kupujejo" tudi pri nas po zadnjih volitvah.
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1921539
12. 08. 2026 20.22
tudi nasi vlaki podirajo rekorde.Tako pocasi se nikjer ne vozijo
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+6
7 1
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