Kitajski voditelj v Moskvi: Obisk v Rusiji bo pot prijateljstva in miru

Ši je dejal, da je namen njegovega potovanja v Rusijo okrepiti prijateljstvo med državama ter "vseobsegajoče partnerstvo in strateško interakcijo" v svetu, ki ga ogrožajo "hegemonija, despotizem in ustrahovanje".

"Moj prihodnji obisk v Rusiji bo pot prijateljstva, sodelovanja in miru," je zapisal Ši v izjavi, ki jo je objavila uradna tiskovna agencija Xinhua. "Razumen način za rešitev krize je mogoče najti, če vse strani sprejmejo vizijo skupne, celovite, sodelovalne in trajnostne varnosti", je še zapisano v izjavi, ki jo povzema AP.

Iz Kremlja so v petek sporočili, da bosta voditelja razpravljala o poglobitvi izčrpnega partnerstva in strateškega sodelovanja med Rusijo in Kitajsko ter da bodo na srečanju podpisali pomembne dvostranske dokumente.

Po besedah Putinovega zunanjepolitičnega svetovalca Jurija Ušakova naj bi voditelja razpravljala tudi o vojaško-tehničnem sodelovanju, na pogovore je povabljen tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

To je prvi obisk Šija v Moskvi po začetku ruske invazije na Ukrajino. Kitajska, ki velja za zaveznico Rusije, ruskega napada ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta. V njem je v 12 točkah med drugim pozval k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvaril pred uporabo jedrskega orožja. Načrt je sprožil kritičen odziv zahodnih držav na čelu z ZDA, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije. Ši in Putin sta pred napadom na Ukrajino februarja 2022 izjavila, da ju veže "prijateljstvo brez meja", vendar se je Kitajska skušala prikazati kot nevtralna.