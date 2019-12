Kitajski znanstvenik, ki je ustvaril gensko spremenjeni dojenčici, v zapor za tri leta

Kitajski znanstvenik He Jiankui, ki je ustvaril prvi gensko spremenjeni dvojčici, je bil obsojen na tri leta zapora. Ob tem so mu dosodili še denarno kazen v višini 385.000 evrov. Obtožili so ga, da je deloval nelegalno, neetično in z namenom, da si zagotovi slavo in bogastvo.

Biofizik He Jiankuije lani sporočil, da je ustvaril prva gensko spremenjena dojenčka.S tehnologijo Crispr je DNK dveh deklic spremenil tako, da se naj ne bi mogli okužiti z virusom hiv. Lulu in Nana sta bili rojeni z običajno zunajtelesno oploditvijo, njun oče pa je hiv pozitiven, je takrat povedal Jiankui. Številni znanstveniki so bili do njegovega dela kritični že od vsega začetka. Opozorili so, da je bilo njegovo dejanje neetično.

He Jiankui je bil obsojen zaradi neetičnega in nelegalnega ravnanja. FOTO: AP

Njegovo dejanje ni ušlo oblastem – preiskovalci so ugotovili, da je znanstvenik zbral svoje vire financiranja, da bi se tako izognil nadzoru, prav tako pa naj bi uporabil tehnologijo, ki ni v skladu z varnostnimi standardi. Preiskava njegovega dela je pokazala tudi, da je v času eksperimenta zanosila še ena ženska, ki nosi gensko spremenjenega otroka. Že januarja so mu odredili hišni pripor, sedaj pa ga je sodišče spoznalo za krivega – poleg denarne kazni v višini približno 385 tisoč evrov so ga obsodili tudi na tri leta zaporne kazni. Njegov sodelavec Zhang Renli je bil obsojen na dve leti zapora, Qin Jinzhoupa na 18 mesecev, s tem da so njemu za dve leti odložili izvršitev kazni. "Trije obtoženi niso imeli ustreznih dovoljenj za opravljanje zdravniškega poklica, v iskanju slave in bogastva pa so namerno kršili državne predpise glede znanstvenih raziskav in medicinskega zdravljenja," je ob izreku kazni dejalo sodišče. "Niso ravnali etično," so dodali.

DNK otrok je Jiankui spremenil tako, da se ne bodo mogli okužiti z virusom HIV. FOTO: AP