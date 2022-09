Kitajskim delegatom prepovedana udeležba na kraljičinem pogrebu

Vabila na kraljičin pogreb je prejšnji teden pripravil urad za zunanje zadeve, skupnost in razvoj, prejel pa ga je tudi Ši Jinping , čeprav se pričakuje, da se ga ne bo osebno udeležil. Časnik South China Morning Post je v četrtek poročal, da se bo pogreba namesto Šija udeležil kitajski podpredsednik Wang Čišan , ki se je ta teden vpisal v žalno knjigo za kraljico na britanskem veleposlaništvu v Pekingu in se poklonil z minuto molka.

Lani je tako, denimo, bil vstop v parlament prepovedan kitajskemu veleposlaniku Džengu Zeguangu, potem ko je Peking uvedel sankcije proti številnim britanskim politikom, ki so bili kritični do njihovega ravnanja z ujgurskimi muslimani v Šinjangu. Prepoved in sankcije še vedno veljajo. Kitajska vlada je to prepoved kritizirala kot "podlo in strahopetno".

Takrat je Hoyle dejal, da ni primerno, da se Dženg "srečuje na posestvu parlamenta in na našem delovnem mestu, ko je njegova država uvedla sankcije proti nekaterim našim članom". Vlada Združenega kraljestva je dejala, da je dostop do parlamenta stvar, o kateri odločajo parlamentarni organi.

Ostaja pa vprašanje, ali imajo poslanci parlamenta popolno oblast nad dostopom do Westminstrske dvorane tudi med petdnevno operacijo Marquee (ime, ki se uporablja za sklicevanje na ureditve za kraljičin pogreb) glede na to, da so v ta proces vpleteni tudi uradniki Buckinghamske palače in Whitehalla. Če nimajo popolne oblasti, potem je vprašljivo, ali lahko popolnoma prepovejo vstop.

V skladu s parlamentarnim pravilnikom Združenega kraljestva je leta 1965 kraljica Elizabeta II. privolila, da si nadzor nad Westminster Hallom delijo Lord Chamberlain, ki ga imenuje monarh, ter dva govorca spodnjega in zgornjega doma.