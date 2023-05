'Made in China': poletelo prvo potniško letalo C919

Posnetek krstnega leta je predvajala državna televizija, letalo C919 pa je proti prestolnici poletelo v nedeljo zgodaj zjutraj.

Letalo je izdelalo podjetje Commercial Aviation Corporation of China (Comac) v upanju, da bodo prekinili prevlado evropskih Airbusovih in ameriških Boeingovih letal. Vendar pa se kitajsko letalo s 164 sedeži v dveh razredih še vedno v večji meri zanaša na sestavne dele z Zahoda, vključno z motorji in elektronskimi sistemi. Letalo ima doseg do 5555 kilometrov in želi konkurirati letalom tipa A320 in B737.