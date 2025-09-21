Kitajsko novinarko zaradi njenega poročanja obsodili na še štiri leta zapora

"Po vsem svetu bi jo morali slaviti kot 'informacijsko junakinjo', ne pa da ostaja ujeta v brutalnih zaporniških razmerah," je vodja RSF za azijsko-pacifiško regijo Aleksandra Bielakowska , ki poudarja, da se mora njeno trpljenje in preganjanje nemudoma končati. "Mednarodna diplomatska skupnost mora bolj kot kdaj koli prej pritiskati na Peking, da jo takoj izpusti," je pozvala.

42-letna Zhang Zhan je bila zaradi poročanja o začetkih izbruha covida-19 v kitajskem Vuhanu že lani obsojena na štiri leta zaporne kazni, zdaj pa so ji na sodišču prisodili še dodatna štiri leta za zapahi, je sporočila mednarodna skupina za svobodo tiska (RSF). Reuters sicer še ni uspel izvedeti, ali je imela novinarka pravno zastopanje.

Kot so sporočili na RSF, je petkova obsodba sledila njenemu poročanju o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem. Njen nekdanji odvetnik je na spletu sporočil, da nove obtožbe temeljijo na novinarkinih komentarjih na tujih spletnih straneh ter da je zaradi slednjega ne bi smeli obsoditi.

Zhangovo so sicer prvič aretirali po več mesecih objavljanja poročil in videoposnetkov iz prenatrpanih bolnišnic in praznih ulic, ki so prikazovali, da je bila bolezen veliko hujša od prvih uradnih poročil. Sprva je po besedah njenega odvetnika Rena Quinniua verjela, da jo preganjajo zaradi uveljavljanja svobode govora.

Kot razkrivajo sodni dokumenti, ki jih je videl Reuters, je začela mesec dni po aretaciji gladovno stavkati. Policisti so ji zaradi tega zavezali roke in jo prisilno hranili, so takrat povedali njeni odvetniki.

Maja 2024 so Zhang Zhan izpustili, a jo nato tri mesece kasneje ponovno pridržali. Naposled so jo tudi uradno aretirali in namestili v šanghajski priporni center Pudong.

Za zapahi kitajskih zaporov se sicer nahaja najmanj 124 medijskih delavcev, poroča RSF. Država se je na njihovi lestvici indeksa svobode medijev za leto 2025 med 180 državami in ozemlji uvrstila na 178. mesto.