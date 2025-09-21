Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Kitajsko novinarko zaradi njenega poročanja obsodili na še štiri leta zapora

Peking, 21. 09. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
8

Kitajska novinarka, ki je bila zaradi poročanja o zgodnjih fazah izbruha covida-19 v epicentru pandemije že obsojena na štiri leta zaporne kazni, je bila zdaj obsojena na še dodatna štiri leta zapora.

42-letna Zhang Zhan je bila zaradi poročanja o začetkih izbruha covida-19 v kitajskem Vuhanu že lani obsojena na štiri leta zaporne kazni, zdaj pa so ji na sodišču prisodili še dodatna štiri leta za zapahi, je sporočila mednarodna skupina za svobodo tiska (RSF). Reuters sicer še ni uspel izvedeti, ali je imela novinarka pravno zastopanje.

"Po vsem svetu bi jo morali slaviti kot 'informacijsko junakinjo', ne pa da ostaja ujeta v brutalnih zaporniških razmerah," je vodja RSF za azijsko-pacifiško regijo Aleksandra Bielakowska, ki poudarja, da se mora njeno trpljenje in preganjanje nemudoma končati. "Mednarodna diplomatska skupnost mora bolj kot kdaj koli prej pritiskati na Peking, da jo takoj izpusti," je pozvala.

Zhang Zhan
Zhang Zhan FOTO: Profimedia

Kot so sporočili na RSF, je petkova obsodba sledila njenemu poročanju o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem. Njen nekdanji odvetnik je na spletu sporočil, da nove obtožbe temeljijo na novinarkinih komentarjih na tujih spletnih straneh ter da je zaradi slednjega ne bi smeli obsoditi.

Zhangovo so sicer prvič aretirali po več mesecih objavljanja poročil in videoposnetkov iz prenatrpanih bolnišnic in praznih ulic, ki so prikazovali, da je bila bolezen veliko hujša od prvih uradnih poročil. Sprva je po besedah njenega odvetnika Rena Quinniua verjela, da jo preganjajo zaradi uveljavljanja svobode govora.

Kot razkrivajo sodni dokumenti, ki jih je videl Reuters, je začela mesec dni po aretaciji gladovno stavkati. Policisti so ji zaradi tega zavezali roke in jo prisilno hranili, so takrat povedali njeni odvetniki.

Maja 2024 so Zhang Zhan izpustili, a jo nato tri mesece kasneje ponovno pridržali. Naposled so jo tudi uradno aretirali in namestili v šanghajski priporni center Pudong.

Za zapahi kitajskih zaporov se sicer nahaja najmanj 124 medijskih delavcev, poroča RSF. Država se je na njihovi lestvici indeksa svobode medijev za leto 2025 med 180 državami in ozemlji uvrstila na 178. mesto.

kitajska pandemija novinarka sojenje Zhang Zhan
Naslednji članek

Dovolj imajo korupcije: 130.000 ljudi zavzelo ulice

Naslednji članek

Nune, ki so zavzele samostan: Pričakale so jih prazne sobe brez vode in izklopljena elektrika

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manga
21. 09. 2025 16.10
Zakaj ne pišete o direktivah v "zahodnih" demokracijah,kaj se sme in kaj ne sme objavljati ?Že to kar berete je svoboda komentiranja ?
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
21. 09. 2025 16.00
+2
Vsa podpora tej novinarki...
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
21. 09. 2025 15.55
+4
Grozno.....še malo pa bo na Kitajskem tako hudo kot je v ZDA.
ODGOVORI
4 0
NeXadileC
21. 09. 2025 16.05
+1
Da be omenjam Anglije...
ODGOVORI
1 0
Sventevith
21. 09. 2025 15.45
+1
Zakaj nikoli ni člankov o tem, zakaj vse zapirajo ljudi v Veliki Britaniji? Ta članek ste verjetno urejali na kitajski tipkovnici, gledali v kitajski monitor, itd, itd. Ah ta grda Kitajska.
ODGOVORI
2 1
orthodox rs
21. 09. 2025 15.26
+1
Popolnoma pravilno, razumem, da se pise po omrezjih kar kdo hoce in misli, novonarji pa bi morali veliko bolj dati na verodostojnost, ni vseeno kdo kaj napise in objavi javno!
ODGOVORI
2 1
SylvesterStallone
21. 09. 2025 14.56
+6
Nam bo Uroš Lipušček povedal, da je to le Ameriška propaganda, da v rensici je Kitajska zibelka svobode govora in pionir človekovih pravic?
ODGOVORI
8 2
Desno
21. 09. 2025 14.57
+0
Točno tako....
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256