Kitajsko novo leto v znamenju tigra, živali, ki izganja zlo

Tokrat bodo praznovanja potekala od danes pa do 15. februarja, ko bo polna luna. Zadnjih 30 let dobijo Kitajci v tem času teden dni dopusta.

Lunarno novo leto sicer slavijo v večini vzhodnoazijskih držav. Tradicionalno gre za družinska slavja, ki jih popestrijo parade in molitve za prihajajoče leto. Začetek novega leta pomeni tudi začetek pomladi, vsako leto pa ga praznujejo na drugo mlado luno po zimskem solsticiju. Običajno je to med 21. januarjem in 20. februarjem.

Novo leto bo v znamenju vodnega tigra. Otroci, rojeni v letu tigra, naj bi bili pogumni, tekmovalni in močni. Tisti, ki so rojeni v letu vodnega tigra, pa naj bi bili bolj družinsko orientirani. V letu tigra so se sicer rodili britanska kraljica Elizabeta II., pevka Lady Gaga in igralec Leonardo DiCaprio.

Tiger velja za simbol moči in je v kitajski kulturi kralj živali. Znan je tudi kot žival, ki izganja zlo. Njegov simbol se je v preteklosti znašel na talismanih vojakov, s čimer so poudarjali vlogo vodje. Otroci pa pogosto nosijo klobuke ali čevlje s podobo tigra, saj da to prinaša srečo.