Kitajsko podeželje se bori proti pomanjkanju delavcev in medicinske opreme

Potem ko je imela Kitajska tri leta najstrožji režim glede omejevanja koronavirusa, se je nedavno odločila za rahljanje ukrepov. A zaradi sproščanja ukrepov je naraslo število okužb, kar je povzročilo preobremenjenost zdravstvenega sistema. Ta preobremenjenost, ki jo občutijo predvsem prebivalci kitajskega podeželja, naj bi se še povečala, saj bodo številni zdravstveni delavci zaradi praznovanja lunarnega novega leta začasno zapustili svoja delovna mesta.

Po treh letih so se kitajske oblasti odločile za rahljanje ukrepov. A nekateri nasprotniki odprave omejitev menijo, da se zaradi rahljanja ukrepov virus zdaj nenadzorovano širi. V sredo je Kitajska poročala o eni smrti zaradi covida, kar je tri manj kot v torek. Kljub tem uradnim podatkom pa nekatere tuje vlade in nekateri epidemiologi verjamejo, da so številke v resnici veliko višje. Iz mesta Čengdžu tako poročajo o tem, da so imele pogrebne službe v zadnjih tednih veliko dela. Voznik kombija, ki dela v enem od lokalnih zavodov, je povedal, da so bili zadnji tedni še posebej naporni in da je bilo v zavodu "ogromno ljudi". Čeprav so bolnišnice in pogrebni zavodi v večjih mestih močno obremenjeni, pa glavno skrb na Kitajskem predstavlja podeželski zdravstveni sistem.

icon-expand Izobraževanje na kitajskem podeželju o tem, kako preprečiti covid. FOTO: Profimedia

Tako je 53-letna Wang Kaiyun zdravila za svojo družino morala kupovati v šanghajski lekarni, saj jih v njihovi lokalni podeželski ni bilo na voljo. "Moj mož, moj sin, moj vnuk, moja mama, vsi so okuženi, a ne morejo dobiti nobenih zdravil, nič za vročino ali kašelj," je povedala. Slaba oskrba na podeželjih pa naj bi se še povečala zaradi prihajajočega praznovanja lunarnega novega leta, s katerim bodo Kitajci pričeli okoli 22. januarja, poroča Reuters. Takrat bo veliko zdravstvenih delavcev odšlo na praznovanje novega leta. Ta primanjkljaj zaradi počitnic pa bo trajal okoli 40 dni, od predvidoma sedmega januarja do 15. februarja, so povedale lokalne oblasti. Zato podeželska območja že zdaj krepijo svoje zdravstvene zmogljivosti. Bolnišnice ponujajo visoke plače, s katerimi skušajo privabiti delavce, prav tako pa skušajo pridobiti medicinske pripomočke, od dihalnih aparatov do monitorjev za elektrokardiogram in reševalnih vozil.

icon-expand Zdravstveni delavci na podeželju izobražujejo čistilce o tem, kako pravilno čistiti mesto. FOTO: Profimedia