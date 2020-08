Kitajsko sodišče oprostilo človeka, ki je po krivem za zapahi preživel 27 let

Džang Juhuan je trdil, da ga je policija mučila in leta 1993 prisilila k priznanju umora dveh mladih fantov. Je najdlje zaprt po krivem obsojeni zapornik na Kitajskem, v zaporu v provinci Džjangši je odslužil 9.778 dni, poroča BBC.

Tožilci, ki so primer znova odprli, pravijo, da je njegovo priznanje nedosledno in se ne ujema s prvotnim kaznivim dejanjem. Spustili so ga, ko je visoko sodišče ugotovilo, da ni dovolj dokazov, ki bi podpirali njegovo obsodbo.

Opazovalci pravijo, da je Kitajska vse bolj pripravljena razveljaviti napačne obsodbe, vendar le kazenske, ne pa tudi politične obtožbe.

Zaradi napačne obsodbe upravičen do odškodnine

Čustveni posnetki kitajskih medijev prikazujejo, kako se gospod Džang po torkovi izpustitvi sreča s svojo 83-letno mamo in nekdanjo ženo.

Z nekdanj ženo Song Šjaonju, s katero sta se razšla pred enajstimi leti, je imel dva sinova. Čeprav se je ponovno poročila je pri pritožbi na obtožnico še naprej pomagala svojemu nekdanjemu možu. "Bila sem tako navdušena, ko sem slišala odločitev sodišča," je dejala Song.