Na obali Indonezije nasedlo več kot 40 nesrečnih kitov

Guvernerka pokrajine Vzhodna Java Khofifah Indar Parawansa, ki je bila na kraju dogodka, je novinarjem povedala, da so se na obali že v četrtek zbrali prostovoljci, takoj ko se je glas o nasedlih kitih razširil med lokalnim prebivalstvom. Dejala je, da so sprva nekatere kite potisnili nazaj v morje, a so se ti vrnili. Predvidevajo, da gre za mladičke, ki so se vrnili zato, ker so njihove matere še vedno ostale na obali.

Vzroka množičnega nasedanja še niso ugotovili. Gurvernerka je še dejala, da bodo sprožili preiskavo, vzorce mrtvih kitov pa bodo poslali na raziskavo na tamkajšnji univerzitetni center. Trupla kitov, ki merijo od tri do pet metrov, bodo ob oseki pokopali na plaži.

Sicer pa so se v lanskem letu v Tihem oceanu zgodila odmevna nasedanja kitov pilotov. Spomnimo se tistega na Novi Zelandiji, kjer je na obali otočja Chatham nasedlo okoli 100 kitov. Na avstralskem otoku Tasmanija, pa je poginilo več okoli 500 mrkih pliskavk.