30 parov rok in kopač se je pošteno namučilo za svobodo dveh kitov

Reševalna akcija je potekala v letovišču La Lucila del Mar, najprej je nasedla samica, ki je merila skoraj 10 metrov in tehtala osem ton, nekaj ur za njo pa še le nekoliko manjši samček. Na pomoč je priskočilo 30 ljudi, od čalnov društva za morske sesalce, pripadnikov obalne straže, civilne zaščite, gasilcev in lokalnih prebivalcev, s skupnimi napori pa jim je živali nazadnje uspelo spraviti nazaj v morje.

Kot so pojasnili v organizaciji Mundo Marino, so morali najprej zagotoviti, da sta bili živali v položaju, ki jima je omogočal dihanje, prsne plavuti pa so morale biti pod vodo, da bi čim bolje uspeli ohranjati temperaturo velikanskega telesa. "V nekem trenutku je moč valov kita prevrnila, tako da je bila njegova naglavna luknja pod vodo in ni mogel dihati. Zahvaljujoč hitremu odzivu, smo ga pravočasno uspeli obrniti," je pojasnil biolog Sergio Rodriguez Heredia.

Nazadnje so si pomagali tudi s kopačem. Pod večtonski živali so uspeli spraviti močne jermene in jih speti skupaj, 'bager' pa je težki tovor nazadnje uspel toliko dvigniti s peščenega dna, da sta kita hitro splavala, ko sta ugotovila, da spet lahko lebdita v vodi.