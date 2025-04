9. maja v Ukrajino ali Rusijo? Slovaški premier izbral Moskvo

Vojaške parade ob dnevu zmage v Moskvi 9. maja se bo udeležilo več kot 20 svetovnih voditeljev, je sporočil govorec Kremlja Dmitrij Peskov:"Veseli smo videti vse, ki so pripravljeni z nami obeležiti ta velik datum," je povedal Peskov.

Izjave visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas, ki je voditelje držav EU in držav kandidatk v ponedeljek posvarila pred udeležbo na paradi, je označil za napačne. Prepričan je tudi, da te retorike ne sprejemajo vse države članice EU.

Kallasova je po zasedanju zunanjih ministrov EU v Luxembourgu dejala, da EU v luči ruske agresije v Ukrajini morebitne udeležbe katere izmed držav ne bo obravnavala le kot nepomembne zadeve.

Udeležbo na paradi, s katero bodo v Moskvi obeležili 80 let od konca druge svetovne vojne, sta poleg kitajskega predsednika Xi Jinpinga in brazilskega predsednika Lule da Silve potrdila tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, tam bo tudi armenski premier Nikol Pašinjan.