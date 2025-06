Slovenija v evropskem vrhu po višini davkov na plače

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Upad realnega dohodka po obdavčitvi odraža količino denarja, ki ostane za porabo ali varčevanje po odbitku davkov in upoštevanju inflacije. Prizadete države so bile Italija, Estonija, Češka, Francija, Grčija, Belgija in Španija.

V Italiji se je povprečna plača v letu 2024 povečala za 3,9 odstotka. Z inflacijo v višini 1,2 odstotka se je to odrazilo v realni rasti plač za 2,7 odstotka pred obdavčitvijo. A se je povprečna osebna davčna stopnja – ki vključuje tako dohodnino kot prispevke zaposlenih za socialno varnost – močno povečala, za 7,5 odstotka.