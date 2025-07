Kje in s kom si lahko najstniki legalno privoščijo vrček piva?

Prvo pivo pri 14 ali 15 letih – v Nemčiji je najstnikom dovoljeno popiti kozarec piva, če so v družbi staršev. Pitje alkohola "v spremstvu" mlajšim od 18 let dovoljuje zakon o varstvu mladih, ki velja že vse od leta 1952. Vsaj do zdaj je. Zvezna dežela Bavarska namreč želi ta zakon odpraviti in bo sprožila ustrezno pobudo v nemškem zveznem parlamentu, saj pitje alkohola za mlade predstavlja zdravstveno tveganje. In kaj o tem pravijo starši?