'Kje je dokaz?': obramba zahteva oprostitev Lindsay Clancyr

Na današnjem zaslišanju je Kevin Reddington, odvetnik Lindsay Clancy, od sodnika Williama Sullivana zahteval, naj jo oprosti na podlagi tako imenovanega predloga po pravilu 25. Gre za zahtevo, s katero obramba od sodnika zahteva ugotovitev, da tožilstvo nima dovolj dokazov za obsodbo. "Kje je dokaz, da je to storila?" je vprašal Reddington. Po njegovih besedah tožilstvo ni uspelo dokazati, da je Clancyjeva januarja 2023 ubila svoje tri otroke. Takšno stališče se na prvi pogled razlikuje od obrambne strategije na prvem sojenju. Reddington takrat ni izpodbijal, da je Clancyjeva otroke ubila, temveč je trdil, da je bila v času njihove smrti v stanju poporodne psihoze in zato zaradi duševne bolezni ni bila kazensko odgovorna za svoja dejanja. Reddington je po zaslišanju zanikal, da bi šlo za novo obrambno strategijo. Dejal je, da je že med sojenjem izpodbijal dokaze tožilstva in da je bistvo njegovega argumenta, da tožilstvo ne more dokazati svojega primera. "To nikakor ni nova raketna znanost. Gre za dejstvo, da ne morejo dokazati verjetnega razloga za obtožbo," je dejal.

Sojenje Lindsay Clancy FOTO: AP

Odvetnik je na zaslišanju opozoril tudi, da Clancyjeva nikoli ni priznala umorov. Po njegovih besedah preiskava smrti otrok ni bila dovolj temeljita, saj naj bi preiskovalci po njegovem mnenju že na začetku predpostavili, da je Clancyjeva kriva, poroča CNN. Reddington je nato izpostavil posamezne dokaze, ki jih je označil za posredne oziroma nezadostne. Med drugim je omenil elastike za vadbo, s katerimi naj bi bili otroci zadavljeni, ter po njegovih besedah pomanjkljive dokaze DNK in prstnih odtisov. Kritiziral je tudi celotno preiskavo primera. Tožilstvo nasprotno vztraja, da je dokazov dovolj. Tožilka Shanan Buckingham je argument obrambe označila za "smešnega" in poudarila, da so dokazi, predstavljeni na sojenju, kazali na jasen motiv. Tožilstvo je med drugim trdilo, da je Clancyjeva vedela, da so bila njena dejanja napačna, ko je z elastikami za vadbo zadavila petletno Coro, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana. Po navedbah tožilstva je pred tem poskrbela, da je njen mož zapustil dom, saj ga je poslala po zdravila za enega od otrok in po večerjo, navaja AP.

Porota ostala razdeljena 11 proti 1

Sojenje, ki se je končalo 4. septembra, se je zaključilo brez sodbe, saj porota ni dosegla soglasja. Razmerje je bilo 11 proti 1 v prid Clancyjevi. Eden od porotnikov je vztrajal, da jo je treba spoznati za krivo, kar je povzročilo zastoj.

Prav ta porotnik je zdaj v središču dodatnega pravnega spora. Njegov odvetnik je po zaslišanju povedal, da želi "pravico za otroke", hkrati pa zaščititi svojo zasebnost. Porotnik naj bi bil zaskrbljen za svojo varnost, saj je bila njegova odločitev javno izpostavljena. Obramba želi med drugim dostop do njegovih telefonskih zapisov in dodatne informacije o njegovem ravnanju med porotnimi posveti. Njegova odvetnica Heather O'Connor je poudarila, da je nenavadno, da je bil prav ta porotnik izpostavljen zaradi drugačnega stališča od preostalih članov porote. Po njenih besedah sta se že med izborom porote tako tožilstvo kot obramba odločila, da ga ne bosta izločila iz postopka, piše CNN. Sodnik Sullivan o zahtevi obrambe za oprostitev še ni odločil. Več drugih vprašanj bo obravnaval na naslednjem zaslišanju, predvidenem za 2. november. Med njimi je tudi zahteva obrambe za zavrnitev primera zaradi načela ne bis in idem oziroma prepovedi ponovnega sojenja za isto dejanje ter vprašanja, povezana s porotnikom.

Tožilstvo še ne ve, ali bo zahtevalo novo sojenje

Okrožni tožilec Plymoutha Timothy Cruz je po zaslišanju povedal, da njegova pisarna še ni sprejela odločitve o morebitnem ponovnem sojenju. Pojasnil je, da še čakajo na prepise postopka in da primer temeljito preučujejo.

Callan, Dawson in Cora Clancy FOTO: X