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'Kje je dokaz?': obramba zahteva oprostitev Lindsay Clancyr

Plymouth, 29. 09. 2026 20.28 pred 1 uro 4 min branja 9

Avtor:
L.M.
Sojenje Lindsay Clancy

Primer nekdanje medicinske sestre Lindsay Clancy, obtožene umora svojih treh otrok, ostaja brez epiloga. Potem ko se je porota septembra po večdnevnem sojenju razšla brez soglasne odločitve, njena obramba zdaj od sodnika zahteva, naj jo oprosti, ker naj tožilstvo ne bi predložilo dovolj dokazov, da je ubila otroke. Tožilstvo medtem še ni odločilo, ali bo zahtevalo novo sojenje.

Na današnjem zaslišanju je Kevin Reddington, odvetnik Lindsay Clancy, od sodnika Williama Sullivana zahteval, naj jo oprosti na podlagi tako imenovanega predloga po pravilu 25. Gre za zahtevo, s katero obramba od sodnika zahteva ugotovitev, da tožilstvo nima dovolj dokazov za obsodbo.

"Kje je dokaz, da je to storila?" je vprašal Reddington. Po njegovih besedah tožilstvo ni uspelo dokazati, da je Clancyjeva januarja 2023 ubila svoje tri otroke.

Takšno stališče se na prvi pogled razlikuje od obrambne strategije na prvem sojenju. Reddington takrat ni izpodbijal, da je Clancyjeva otroke ubila, temveč je trdil, da je bila v času njihove smrti v stanju poporodne psihoze in zato zaradi duševne bolezni ni bila kazensko odgovorna za svoja dejanja.

Reddington je po zaslišanju zanikal, da bi šlo za novo obrambno strategijo. Dejal je, da je že med sojenjem izpodbijal dokaze tožilstva in da je bistvo njegovega argumenta, da tožilstvo ne more dokazati svojega primera. "To nikakor ni nova raketna znanost. Gre za dejstvo, da ne morejo dokazati verjetnega razloga za obtožbo," je dejal.

Sojenje Lindsay Clancy
Sojenje Lindsay Clancy
FOTO: AP

Odvetnik je na zaslišanju opozoril tudi, da Clancyjeva nikoli ni priznala umorov. Po njegovih besedah preiskava smrti otrok ni bila dovolj temeljita, saj naj bi preiskovalci po njegovem mnenju že na začetku predpostavili, da je Clancyjeva kriva, poroča CNN.

Reddington je nato izpostavil posamezne dokaze, ki jih je označil za posredne oziroma nezadostne. Med drugim je omenil elastike za vadbo, s katerimi naj bi bili otroci zadavljeni, ter po njegovih besedah pomanjkljive dokaze DNK in prstnih odtisov. Kritiziral je tudi celotno preiskavo primera.

Tožilstvo nasprotno vztraja, da je dokazov dovolj. Tožilka Shanan Buckingham je argument obrambe označila za "smešnega" in poudarila, da so dokazi, predstavljeni na sojenju, kazali na jasen motiv. Tožilstvo je med drugim trdilo, da je Clancyjeva vedela, da so bila njena dejanja napačna, ko je z elastikami za vadbo zadavila petletno Coro, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana. Po navedbah tožilstva je pred tem poskrbela, da je njen mož zapustil dom, saj ga je poslala po zdravila za enega od otrok in po večerjo, navaja AP.

Porota ostala razdeljena 11 proti 1

Sojenje, ki se je končalo 4. septembra, se je zaključilo brez sodbe, saj porota ni dosegla soglasja. Razmerje je bilo 11 proti 1 v prid Clancyjevi. Eden od porotnikov je vztrajal, da jo je treba spoznati za krivo, kar je povzročilo zastoj.

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Prav ta porotnik je zdaj v središču dodatnega pravnega spora. Njegov odvetnik je po zaslišanju povedal, da želi "pravico za otroke", hkrati pa zaščititi svojo zasebnost. Porotnik naj bi bil zaskrbljen za svojo varnost, saj je bila njegova odločitev javno izpostavljena. Obramba želi med drugim dostop do njegovih telefonskih zapisov in dodatne informacije o njegovem ravnanju med porotnimi posveti.

Njegova odvetnica Heather O'Connor je poudarila, da je nenavadno, da je bil prav ta porotnik izpostavljen zaradi drugačnega stališča od preostalih članov porote. Po njenih besedah sta se že med izborom porote tako tožilstvo kot obramba odločila, da ga ne bosta izločila iz postopka, piše CNN.

Sodnik Sullivan o zahtevi obrambe za oprostitev še ni odločil. Več drugih vprašanj bo obravnaval na naslednjem zaslišanju, predvidenem za 2. november. Med njimi je tudi zahteva obrambe za zavrnitev primera zaradi načela ne bis in idem oziroma prepovedi ponovnega sojenja za isto dejanje ter vprašanja, povezana s porotnikom.

Tožilstvo še ne ve, ali bo zahtevalo novo sojenje

Okrožni tožilec Plymoutha Timothy Cruz je po zaslišanju povedal, da njegova pisarna še ni sprejela odločitve o morebitnem ponovnem sojenju. Pojasnil je, da še čakajo na prepise postopka in da primer temeljito preučujejo.

Callan, Dawson in Cora Clancy
Callan, Dawson in Cora Clancy
FOTO: X

"Še vedno delamo na tem. Nobena odločitev še ni bila sprejeta," je dejal Cruz. Dodal je, da bodo storili vse, kar je mogoče, "za otroke".

Tožilstvo bi lahko Clancyjevo znova obtožilo trojnega umora prve stopnje, zahtevalo sojenje za milejša kazniva dejanja, med drugim umor druge stopnje ali uboj, lahko pa bi primer tudi opustilo.

Reddington je medtem dejal, da morebitnega dogovora o priznanju krivde ne želi komentirati. Če bi do ponovnega sojenja prišlo, po njegovih besedah verjetno ne bi bilo pred junijem zaradi njegovih drugih primerov.

Clancyjeva ostaja obtožena umora in naj bi do zaključka postopka ostala v psihiatrični bolnišnici. Primer je med sojenjem pritegnil veliko pozornosti javnosti.

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Lindsay Clancy sojenje poporodna psihoza umor ZDA

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
29. 09. 2026 21.34
Elektrika naj bo zanjo zastonj , plačajo davkoplačevalci.
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+1
1 0
Samo navijač
29. 09. 2026 21.24
Zadrotat in to takoj.
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+1
1 0
marre
29. 09. 2026 21.13
Noro kaj se dela, da bi se kvazi zaščitilo tole 3x morliko... Še več ko gledam določene ženske, ki to podpirajo in iščejo vse možne izgovore, kako ni kriva, da je bla sam bolna itd itd.. Če bi to naredu moški, bi bil že obsojen na smrt in bi čakal v zaporu na izvršitev sodbe.. Včasih se človk res vpraša, če nimajo arabci bolj prav, ko ženskam ne dajo neki pomembnih funkcij v državi, ker očitno je v velikem procentu pri ženskah, emocija pred logiko in razumom..
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+5
6 1
sioxxos
29. 09. 2026 20.56
Vsakega otroka je, enega po enega, odpeljala v klet in ga zadavila z elastičnim trakom za fitnes, še prej pa moža poslala v trgovino in apoteko, pred tem pa izračunala čas, preden se mož vrne. Eden od otrok se je poizkusil rešiti, pa ga je dobila in davila do smrti. Itak, da je bila neprištevna, ampak svobode si ne zasluži, po moje tudi življenja ne.
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+6
8 2
YouRangMyLord
29. 09. 2026 21.03
beri tuje medije - njenega DNKja sploh ni bilo na elastičnih trakovih za fitness..... V krvi je imela zdravila, ki so jih našli v avtomobilskem predalu njenega bivšega moža. Imel je ljubico, zdravnico iz NY, s katero je samodobro leto po dogodku poročen in ima z njo otroka.
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-7
2 9
Misija1
29. 09. 2026 20.42
Kdo je sposoben lastnoročno umoriti svoje otroke, pa še posebej tako majhne in nedolžne, groza. Pač, ni izgovorov, tudi če je bila neprištevna, v zapor do konca življenja. Bogi otroci in bogi oče (ter preostala družina), ki zdaj mora živeti brez njih in skoraj zagotovo z mislimi, da če bi ravnal drugače, bi morda vsi 3 otroci še bili živi. Pač tukaj se človek vpraša kakšna kazen je primerna za takšno osebo, ki ubije svoje 3 malčke. Si predstavljate strah v očeh otrok, ko so videli, da se je na njih spravila lastna mama. Tukaj ni izgovorov, res ni.
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+10
11 1
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