Lov na podgane: kje je izbruhnil hantavirus?

Preiskovalci so z modrimi zaščitnimi rokavicami in kirurškimi maskami po gozdovih v okolici najjužnejšega mesta Ushuaia, od koder je izplula ladja s potniki, nastavili 150 pasti in v blatu pobrali več mrtvih podgan.

Postopek bodo ponovili še v prihodnjih dneh, vzorce pa bodo nato poslali v laboratorij v Buenos Aires, kjer jih bodo testirali na hantavirus. Prvi rezultati naj bi bili znani šele čez mesec dni, argentinski preiskovalci pa o dodatnih podrobnostih preiskave molčijo.

Lov na podgane sicer predstavlja le prvi del obsežne terenske preiskave, ki jo je uvedlo argentinsko zdravstveno ministrstvo, potem ko so na ladji umrli trije potniki, več jih je zbolelo, po vsem svetu pa se je začelo iskanje vseh stikov z morebitno okuženimi.

Ushuaia na jugu Argentine je sicer znana kot glavna izhodiščna točka za ekspedicije na Antarktiko, lokalne oblasti pa trdijo, da se časovnica nizozemskega para, ki je bil okužen prvi, ne ujema s teorijo, da se je par okužil na njihovem območju.