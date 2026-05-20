Lov na podgane: kje je izbruhnil hantavirus?

Preiskovalci so z modrimi zaščitnimi rokavicami in kirurškimi maskami po gozdovih v okolici najjužnejšega mesta Ushuaia, od koder je izplula ladja s potniki, nastavili 150 pasti in v blatu pobrali več mrtvih podgan.
Postopek bodo ponovili še v prihodnjih dneh, vzorce pa bodo nato poslali v laboratorij v Buenos Aires, kjer jih bodo testirali na hantavirus. Prvi rezultati naj bi bili znani šele čez mesec dni, argentinski preiskovalci pa o dodatnih podrobnostih preiskave molčijo.
Lov na podgane sicer predstavlja le prvi del obsežne terenske preiskave, ki jo je uvedlo argentinsko zdravstveno ministrstvo, potem ko so na ladji umrli trije potniki, več jih je zbolelo, po vsem svetu pa se je začelo iskanje vseh stikov z morebitno okuženimi.
Ushuaia na jugu Argentine je sicer znana kot glavna izhodiščna točka za ekspedicije na Antarktiko, lokalne oblasti pa trdijo, da se časovnica nizozemskega para, ki je bil okužen prvi, ne ujema s teorijo, da se je par okužil na njihovem območju.
Hantavirusi so skupina virusov, ki jih večinoma prenašajo glodavci, kot so miši in podgane, ne da bi pri tem sami zboleli. Ljudje se z njimi najpogosteje okužijo z vdihavanjem aerosolov, ki vsebujejo delce okuženih izločkov glodavcev, kot so urin, blato ali slina. Do okužbe lahko pride v zaprtih prostorih, kjer se nabira prah z okuženimi delci, ali med ravnanjem z glodavci in njihovimi gnezdi. V redkih primerih, odvisno od specifičnega seva virusa, je mogoč tudi prenos s človeka na človeka.
Ushuaia, ki leži na arhipelagu Ognjena zemlja v Argentini, je splošno znana kot 'najjužnejše mesto na svetu'. Mesto ima zanimivo zgodovino, saj je bilo v začetku 20. stoletja ustanovljeno kot kazenska kolonija, kamor so pošiljali nevarne kriminalce, saj je bila lokacija zaradi oddaljenosti in ostrega podnebja idealna za preprečevanje pobegov. Danes je Ushuaia ključno logistično središče za raziskovalne odprave na Antarktiko ter pomembna turistična destinacija, ki služi kot vrata v divjino skrajnega juga.
