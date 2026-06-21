Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kje je kamera s telesa žrtve, ki naj bi posnela usodne sekunde?

Brasilia, 21. 06. 2026 21.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Brazilska policija

Teden dni po šokantni smrti 21-letne Brazilke med "skokom z vrvjo" preiskava dobiva nove razsežnosti. Policija je aretirala še tri osebe, ki naj bi bile povezane z organizacijo usodnega skoka, preiskovalci pa se vse bolj osredotočajo na izginulo kamero GoPro, ki bi lahko razkrila, kaj se je v resnici zgodilo v zadnjih sekundah pred tragedijo.

Mlado žensko so 13. junija s približno 40 metrov visoke opuščene železniške konstrukcije potisnili v globino, ne da bi imeli varnostno vrv sploh pritrjeno. Posnetki nesreče so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih in sprožili ogorčenje po vsej državi.

Javnost je terjala odgovore. Po navedbah policije so bili zdaj v povezavi s primerom aretirani 29-letna ženska ter dva moška, stara 25 in 27 let. Vsi naj bi bili del ekipe, ki je organizirala in izvajala skok.

Preiskovalci sumijo, da so po nesreči prikrivali ali uničevali dokaze. Ključno vprašanje ostaja usoda kamere GoPro, ki jo je žrtev nosila na telesu med skokom. Kamera je po nesreči izginila in je policija še vedno ni našla.

Po poročanju brazilskih medijev je očividec policiji povedal, da je po padcu videl člana organizacijske ekipe, ki je kamero odstranil s telesa ponesrečenke.

Preberi še Umrla 21-letnica, ki ji pred skokom z mostu niso pripeli vrvi

Vodja preiskave Andrea Levy je potrdila, da obstajajo indici o morebitnem prikrivanju dokazov, povezanih prav z izginotjem snemalne naprave. "Med preiskavo smo zbrali informacije, ki kažejo na možnost prikrivanja dokazov, pomembnih za razjasnitev okoliščin nesreče," je dejala. 

Preiskovalci menijo, da bi posnetki s kamere lahko odgovorili na več ključnih vprašanj. Med drugim jih zanima, ali je žrtev vedela, da vrv ni bila pritrjena, ali je kdo iz ekipe opozoril na napako in kako so organizatorji ravnali v trenutkih pred skokom.

Ker kamera še vedno ni bila najdena, se pojavljajo ugibanja, da bi lahko vsebovala posnetke, ki bi bili za organizatorje obremenjujoči.

Hkrati poteka preiskava zaradi suma, da so organizatorji zavestno sprejeli tveganje, ki je vodilo v smrt mlade ženske. V brazilskem kazenskem pravu bi takšna ugotovitev pomenila bistveno hujšo obliko kazenske odgovornosti od običajne malomarnosti.

Nesreča se je zgodila na opuščeni konstrukciji Ponte do Esqueleto med mestoma Limeira in Cordeirópolis v zvezni državi So Paulo. Video, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje, kako člani ekipe pripravijo mlado žensko na skok in jo potisnejo z odskočne ploščadi. Šele po njenem padcu postane jasno, da je varnostna vrv ostala ležati na platformi in ni bila pritrjena.

Posnetek je sprožil številna vprašanja o varnostnih standardih in usposobljenosti organizatorjev. Že na dan nesreče so oblasti aretirale tri inštruktorje, ki so bili neposredno vključeni v izvedbo skoka. Ti ostajajo v priporu tudi po zadnjih aretacijah. Doslej niso znali pojasniti, kako je mogoče, da nihče ni opazil, da varnostni sistem ni bil pripravljen za skok.

skok brazilija smrti

Tajvanski pomorščaki obudili eno največjih selitev v zgodovini

24ur.com Umor na Pagu posnele kamere, šlo naj bi za mafijsko likvidacijo
24ur.com Nov posnetek padca nadstreška: ženska za las ušla nesreči
24ur.com Nove fotografije domnevnega morilca, ki naj bi uporabil naboje z napisi
24ur.com Teden skozi fotografski objektiv
24ur.com Štiri dni po strelskem pohodu še vedno na begu: FBI objavil posnetke kamer
24ur.com 'Kako daleč je bil storilec, ko je streljal?'
24ur.com Turist na ziplinu s telefonom nehote posnel teroristični napad
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kam na morje z otroki? Rovinj je top izbira za družine
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
zadovoljna
Portal
Iz dneva v dan bolj zaljubljena
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
vizita
Portal
Borila se je s hudim nočnim potenjem in izgubo spomina: 'Mislila sem, da imam raka'
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
cekin
Portal
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
moskisvet
Portal
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
dominvrt
Portal
Kaj vaša vhodna vrata razkrivajo o vas?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
voyo
Portal
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763