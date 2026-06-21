Kje je kamera s telesa žrtve, ki naj bi posnela usodne sekunde?

Po poročanju brazilskih medijev je očividec policiji povedal, da je po padcu videl člana organizacijske ekipe, ki je kamero odstranil s telesa ponesrečenke.

Preiskovalci sumijo, da so po nesreči prikrivali ali uničevali dokaze. Ključno vprašanje ostaja usoda kamere GoPro, ki jo je žrtev nosila na telesu med skokom. Kamera je po nesreči izginila in je policija še vedno ni našla.

Javnost je terjala odgovore. Po navedbah policije so bili zdaj v povezavi s primerom aretirani 29-letna ženska ter dva moška, stara 25 in 27 let. Vsi naj bi bili del ekipe, ki je organizirala in izvajala skok.

Mlado žensko so 13. junija s približno 40 metrov visoke opuščene železniške konstrukcije potisnili v globino, ne da bi imeli varnostno vrv sploh pritrjeno. Posnetki nesreče so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih in sprožili ogorčenje po vsej državi.

Vodja preiskave Andrea Levy je potrdila, da obstajajo indici o morebitnem prikrivanju dokazov, povezanih prav z izginotjem snemalne naprave. "Med preiskavo smo zbrali informacije, ki kažejo na možnost prikrivanja dokazov, pomembnih za razjasnitev okoliščin nesreče," je dejala.

Preiskovalci menijo, da bi posnetki s kamere lahko odgovorili na več ključnih vprašanj. Med drugim jih zanima, ali je žrtev vedela, da vrv ni bila pritrjena, ali je kdo iz ekipe opozoril na napako in kako so organizatorji ravnali v trenutkih pred skokom.

Ker kamera še vedno ni bila najdena, se pojavljajo ugibanja, da bi lahko vsebovala posnetke, ki bi bili za organizatorje obremenjujoči.

Hkrati poteka preiskava zaradi suma, da so organizatorji zavestno sprejeli tveganje, ki je vodilo v smrt mlade ženske. V brazilskem kazenskem pravu bi takšna ugotovitev pomenila bistveno hujšo obliko kazenske odgovornosti od običajne malomarnosti.

Nesreča se je zgodila na opuščeni konstrukciji Ponte do Esqueleto med mestoma Limeira in Cordeirópolis v zvezni državi So Paulo. Video, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje, kako člani ekipe pripravijo mlado žensko na skok in jo potisnejo z odskočne ploščadi. Šele po njenem padcu postane jasno, da je varnostna vrv ostala ležati na platformi in ni bila pritrjena.

Posnetek je sprožil številna vprašanja o varnostnih standardih in usposobljenosti organizatorjev. Že na dan nesreče so oblasti aretirale tri inštruktorje, ki so bili neposredno vključeni v izvedbo skoka. Ti ostajajo v priporu tudi po zadnjih aretacijah. Doslej niso znali pojasniti, kako je mogoče, da nihče ni opazil, da varnostni sistem ni bil pripravljen za skok.