Kje je kitajski zunanji minister Qin Gang?

Qin Gang je bil eden najbolj znanih obrazov kitajske vlade. Njegovo dolgotrajno odsotnost so pozorno spremljali ne le diplomati in opazovalci Kitajske, temveč tudi drugi državljani. Ko je pred mesecem dni izginil iz javnega prostora in se ni udeležil vrha v Indoneziji, je bila uradna razlaga zelo kratka in se je glasila: neopredeljene zdravstvene težave.

Ker pa njegovo ministrstvo ni posredovalo nobenih podrobnosti, so se pojavila ugibanja, da je bil kaznovan iz političnih razlogov ali zaradi zunajzakonske zveze. Njegovo srečanje z vodjo zunanje politike Evropske unije Josepom Borrellom, ki je bilo sprva načrtovano za 4. julij, je Kitajska brez pojasnila prestavila, kar je še bolj podžgalo govorice.

Na vprašanje o njegovem bivališču prejšnji teden je tiskovna predstavnica ministrstva odgovorila, da nima nobenih informacij, s čimer je poudarila kitajsko skrivnostnost in nepreglednost njenega vladnega sistema. Toda ni prvič, da so ugledne kitajske osebnosti za dalj časa izginile iz javnosti. Nekateri so se pozneje pojavili in bili v kazenski preiskavi.

Qina v javnosti ni bilo videti od 25. junija, ko se je pogovarjal s kolegi iz Rusije, Vietnama in Šrilanke. V državnih medijih se je nazadnje pojavil na srečanju z namestnikom ruskega zunanjega ministra Andrejem Rudenko, ki je Peking obiskal manj kot 48 ur po neuspelem uporu skupine Wagner. 4. julija naj bi se sestal z vodjo zunanje politike Evropske unije Josepom Borrellom, vendar so uradniki EU sporočili, da je Kitajska pogovore odpovedala brez pojasnila in z nekajdnevnim opozorilom.