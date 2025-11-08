Se je Putin odrekel Lavrovu, ki se ne pojavlja več v javnosti?

Lavrov pri svojih 75 letih velja za veterana ruske diplomacije, saj je že več kot 20 let obraz ruske zunanje politike.

A ta teden so se pojavila ugibanja, da je izgubil Putinovo naklonjenost. Razlog? Lavrovova odsotnost na seji ruskega varnostnega sveta, prav tako se je izkazalo, da Lavrov ne bo vodil ruske delegacije na vrhu G20 v Johannesburgu konec novembra. Putin je namesto njega za vodjo delegacije določil namestnika vodje predsedniškega urada Maksima Oreškina, poroča CNN. Prav tako zunanje ministrstvo že dva tedna zapored ni objavilo urnika Lavrovovih potovanj in predvidenih govorov.

Vzklile so govorice, da je odsotnost Lavrova jasen dokaz, da mu Putin ni več naklonjen, k čemur naj bi botrovala tudi propadla dogovarjanja za srečanje Trump–Putin v Budimpešti. Srečanje je dokončno padlo v vodo po telefonskem pogovoru Lavrova z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom.