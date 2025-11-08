Svetli način
Tujina

Se je Putin odrekel Lavrovu, ki se ne pojavlja več v javnosti?

Moskva, 08. 11. 2025 07.12 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
7

Ali je konec večletne trdne politične navezave med ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in predsednikom Vladimirjem Putinom? Potem ko je oktobra dokončno propadlo srečanje Putina in ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Madžarskem, naj bi Lavrov izgubil Putinovo podporo. Zadnjih nekaj dni je manjkal tudi na več pomembnih dogodkih.

Sergej Lavrov in Vladimir Putin na začetku skupne politične poti.
Sergej Lavrov in Vladimir Putin na začetku skupne politične poti. FOTO: Profimedia

Lavrov pri svojih 75 letih velja za veterana ruske diplomacije, saj je že več kot 20 let obraz ruske zunanje politike. 

A ta teden so se pojavila ugibanja, da je izgubil Putinovo naklonjenost. Razlog? Lavrovova odsotnost na seji ruskega varnostnega sveta, prav tako se je izkazalo, da Lavrov ne bo vodil ruske delegacije na vrhu G20 v Johannesburgu konec novembra. Putin je namesto njega za vodjo delegacije določil namestnika vodje predsedniškega urada Maksima Oreškina, poroča CNN. Prav tako zunanje ministrstvo že dva tedna zapored ni objavilo urnika Lavrovovih potovanj in predvidenih govorov. 

Vzklile so govorice, da je odsotnost Lavrova jasen dokaz, da mu Putin ni več naklonjen, k čemur naj bi botrovala tudi propadla dogovarjanja za srečanje Trump–Putin v Budimpešti. Srečanje je dokončno padlo v vodo po telefonskem pogovoru Lavrova z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom

V Kremlju navedbe o sporu med Lavrovom in Putinom zanikajo.
V Kremlju navedbe o sporu med Lavrovom in Putinom zanikajo. FOTO: Profimedia

Komentar Kremlja

Na govorice se je v imenu Kremlja odzval tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. "V teh poročilih ni prav nič resnice," je zagotovil in dodal, da Lavrov še naprej opravlja funkcijo zunanjega ministra. 

Sergej Lavrov Vladimir Putin Rusija diplomacija
KOMENTARJI (7)

Vera in Bog
08. 11. 2025 08.11
Zadnji normalni naj ugasne luč 🤣🤣
ODGOVORI
0 0
gozdar1
08. 11. 2025 08.08
+2
Putin pač ne bo nikoli priznal da se je ustrelil v koleno. Že videno skozi zgodovino.
ODGOVORI
2 0
modelx
08. 11. 2025 08.08
+0
samo, da si izmislite kaj negativnega. pisun, če bi moral ti delati, kot je on zadnje mesece, bi bil že ... dejansko je pri svojih letih po svetu skakal tako veliko, da ne bi bilo čudno, da se kje ne bi srečal. menda ima lahko tudi dopust?
ODGOVORI
1 1
Petur
08. 11. 2025 08.06
+1
da se ni v fonder zaljubil,ali ga je podkupila....
ODGOVORI
1 0
LevoDesniPles
08. 11. 2025 08.05
-2
lol gospod ima 75 let pri teh pa bo večina zahodnakarjev invalidov
ODGOVORI
1 3
zmago56
08. 11. 2025 08.01
+2
Lavrov dela od doma, če ni že iz kakega balkona padel.
ODGOVORI
5 3
kanješna
08. 11. 2025 08.00
+3
"Naj bi" je trditev brez odgovornosti, običajno namenjena širjenju narative. V tem primeru, patetične želje zahodnih medijev, da bi prikazali kakršnokoli razpoko v trdnosti ruskega političnega vrha. Možakar je 76 let star; polovico delovnega časa preživi na avionih in je pod stalnim pritiskom. Možnih razlag zakaj ni bil prisoten je nešteto. Ampak treba je takoj plasirati najbolj željeno.
ODGOVORI
6 3
