Kje je Matej? Ključne informacije bi lahko imeli dve priči

Začenja se že šesti dan iskalne akcije za Splitčanom Matejem Perišem, ki je v Beogradu v noči s 30. na 31. december izginil neznano kam. Novice o izginotju in iskanju 27-letnika ostajajo glavna tema hrvaške in srbske javnosti. Beograjska policija poleg Save zdaj preiskuje tudi nekaj sto metrov oddaljeno Donavo in njuno sotočje. Pri tem jim pomagajo potapljači, a ti pogosto iščejo na slepo, saj je vidljivost v deroči Savi zelo slaba.

Iskanje je sicer težko, naporno in nevarno v obeh rekah. Sava in Donava sta hitri in hladni, površina pa velika. Ponekod je grmičevje ob strugi potopljeno tudi v vodo, kar dodatno otežuje iskanje. Ob tem naj bi se gladina reke kmalu dvignila, kar bo spremenilo nekatere pogoje za iskanje.