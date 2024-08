Katera Meghan? Meghan Markle seveda, britanska vojvodinja ameriškega rodu in žena britanskega princa Harryja. Seveda vemo, da je Meghan s Harryjem in njunima otrokoma, princem Archijem in hčerko Lilibet v Kaliforniji. Zakaj vprašanje, kje je Meghan? Zato, ker imajo v Britaniji občutek, kot da je ni več, a vse kaže, da bodo morali kmalu, hočeš nočeš, spet veliko govoriti in pisati o njej? Zakaj?