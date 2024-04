Kje je Melania Trump?

Donald in Melania Trump

Log Cabin Republicans se opisuje kot organizacija za varstvo človekovih pravic; "največja republikanska organizacija v državi, ki je namenjena zastopanju konservativnih pripadnikov skupnosti LGBT in njihovih heteroseksualnih zaveznikov". Melanija je že več let del organizacije, leta 2021 pa so nekdanji prvi dami na večerji na posestvu Mar-a-Lago podelili tudi posebno nagrado.