Kje je truplo Navalnega?

Zaporniška služba naj bi mami Navalnega dejala, da je umrl v petek, potem ko se je med sprehodom zrušil in izgubil zavest. Ivan Ždanov, še en zaveznik Navalnega, je dejal, da so materi povedali, da je umrl zaradi "sindroma nenadne smrti", kar je splošen in nejasen izraz za stanje, ki povzroči nenadno smrt zaradi srčnega zastoja brez očitnega vzroka.

V zaporniški koloniji, okoli 1900 kilometrov iz Moskve, so materi dejali, da so truplo odpeljali v mrtvašnico v bližini zaporniškega kompleksa, ki pa je bila ob prihodu Ljudmile zaprta. Ko je odvetnik poklical v mrtvašnico, so mu povedali, da tam trupla Navalnega ni.