Kje na svetu je najbolje biti ženska?

Inštitut je poudaril, da so družbe, v katerih je ženskam dobro, tudi bolj miroljubne, demokratične, uspešne in bolje pripravljene na prilagajanje podnebnim spremembam.

Hkrati pa so raziskovalci opozorili, da večplastne krize, ki pestijo svet, spodkopavajo status žensk, in da obstaja grožnja, da bi se več desetletij napredka žensk v družbi zaustavilo. Pri tem so navedli naraščajočo avtoritarnost, množično razseljevanje, uničujoče oborožene spopade in dolgoročne posledice covida-19.

Skupaj z Inštitutom za ženske univerze Georgetown je PRIO črpal iz podatkov, ki merijo vključenost, pravičnost in varnost žensk. Uporabili so 13 kazalnikov, ki so vključevali vse od zakonov o izobraževanju in zaposlovanju do zaznavanja varnosti in nasilja.

Na seznamu je 177 držav iz celega sveta, med najboljših 10 pa se je uvrstilo kar devet evropskih.