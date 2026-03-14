Kje neki je: voditelj, ustvarjen z umetno inteligenco?

Po informacijah vira, ki je seznanjen z razmerami, naj bi bil Mojtaba Hamenej poškodovan v prvem valu ameriško-izraelskega bombardiranja pred približno dvema tednoma. V napadih naj bi utrpel zlom stopala, poškodbo levega očesa in več manjših ran na obrazu. V istem valu napadov naj bi bil ubit tudi njegov oče Ali Hamenej, dolgoletni vrhovni voditelj Irana, ter več visokih vojaških poveljnikov.

Sin iranskega predsednika Masouda Pezeškijana, ki deluje kot vladni svetovalec, je pozneje zapisal, da je Mojtaba Hamenej sicer res poškodovan, vendar na varnem in v dobrem stanju, vsaj po informacijah ljudi, ki naj bi bili seznanjeni z razmerami. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem dejal, da je novi voditelj "verjetno iznakažen", vendar za to ni predstavil dokazov.

Kljub odsotnosti novega voditelja se podpora režimu med njegovimi privrženci ni bistveno zmanjšala. V zadnjih dneh so se na ulicah iranskih mest zbrale množice ljudi, ki so javno izrazile zvestobo novemu vodstvu države. Takšne demonstracije so postale pomembno orodje režima za utrjevanje podpore v času vojne.

Vendar pa odsotnost vrhovnega voditelja odpira pomembno vprašanje: kdo dejansko vodi državo v času vojne.

Mojtaba Hamenej je sicer več desetletij veljal za vplivno, a skoraj nevidno figuro iranske politike. V času vladavine svojega očeta naj bi imel pomemben vpliv v političnih in varnostnih strukturah države, vendar se je redko pojavljal v javnosti.

Njegovo imenovanje na najvišji položaj v državi v času vojaškega konflikta z ZDA in Izraelom po mnenju nekaterih analitikov kaže na spremembo narave moči v Islamski republiki. V takšnem sistemu naj bi bile pogosto pomembnejše institucije in varnostni organi kot sam voditelj na vrhu.

Državni verski voditelji so medtem vernike pozvali, naj novemu voditelju izrazijo zvestobo. Vplivni klerik Mahmud Karimi je celo dejal, da dejstvo, da ga javnost skoraj nikoli ni videla, veliko pove o njegovem značaju, saj naj bi bila njegova zadržanost znak skromnosti.

Med kritiki režima pa njegova odsotnost sproža posmeh. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotomontaže, na katerih je Mojtaba Hamenej prikazan kot kartonska figura na mestu voditelja. Zaradi pomanjkanja posnetkov so nekateri državni mediji in z režimom povezani kanali celo začeli širiti videoposnetke, ustvarjene z umetno inteligenco, na katerih novi voditelj nagovarja množice ali stoji ob svojem očetu. Takšni prizori se v resnici nikoli niso zgodili.

"Imenujejo ga kar voditelj, ustvarjen z umetno inteligenco," je v pogovoru za tuje medije ironično dejal eden od prebivalcev Teherana, poroča CNN.

Po mnenju nekaterih analitikov sicer odsotnost vrhovnega voditelja za zdaj ne ogroža stabilnosti režima. Sanam Vakil, direktorica programa za Bližnji vzhod in severno Afriko pri londonskem think tanku Chatham House, meni, da pomanjkanje javnih nastopov samo po sebi ne zmanjšuje legitimnosti oblasti. "Še posebej, če ključne institucije delujejo in so odločitve videti usklajene," je dejala.

Po ocenah nekaterih strokovnjakov imajo trenutno v Iranu največjo realno moč varnostne institucije, predvsem Revolucionarna garda (IRGC). Prav te strukture naj bi vodile vojaško strategijo v času konflikta, ne glede na to, ali se novi vrhovni voditelj pojavi v javnosti ali ne.

Njegovo imenovanje na vrh politične hierarhije naj bi tako predvsem zagotavljalo politično legitimnost za delovanje vojaškega vodstva in nadaljevanje vojne.

Analitiki pa opozarjajo, da se lahko razmere spremenijo, ko se vojna konča. Takrat bo tudi politična elita, ne le javnost, po vsej verjetnosti zahtevala jasnejše dokaze, da je novi voditelj sposoben dejansko izvajati oblast.

Za zdaj pa lokacija Mojtabe Hameneja ostaja skrivnost. Njegovi privrženci se zdi, da tega ne problematizirajo – tudi zato, ker je novi voditelj zaradi konflikta ena glavnih tarč morebitnih napadov. Izrael je bil več kot jasen s sporočilo, da je vsak naslednji voditelj - nova tarča.