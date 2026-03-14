Tujina

Kje neki je: voditelj, ustvarjen z umetno inteligenco?

Teheran, 14. 03. 2026 15.28 pred 1 uro 3 min branja 42

Avtor:
N.Š.
Mojtaba Hamenej

Minilo je že šest dni od imenovanja novega vrhovnega voditelja Irana Mojtabe Hameneja, iranski državljani pa novega voditelja še vedno niso videli v javnosti.

Po informacijah vira, ki je seznanjen z razmerami, naj bi bil Mojtaba Hamenej poškodovan v prvem valu ameriško-izraelskega bombardiranja pred približno dvema tednoma. V napadih naj bi utrpel zlom stopala, poškodbo levega očesa in več manjših ran na obrazu. V istem valu napadov naj bi bil ubit tudi njegov oče Ali Hamenej, dolgoletni vrhovni voditelj Irana, ter več visokih vojaških poveljnikov.

Sin iranskega predsednika Masouda Pezeškijana, ki deluje kot vladni svetovalec, je pozneje zapisal, da je Mojtaba Hamenej sicer res poškodovan, vendar na varnem in v dobrem stanju, vsaj po informacijah ljudi, ki naj bi bili seznanjeni z razmerami. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem dejal, da je novi voditelj "verjetno iznakažen", vendar za to ni predstavil dokazov. 

Kljub odsotnosti novega voditelja se podpora režimu med njegovimi privrženci ni bistveno zmanjšala. V zadnjih dneh so se na ulicah iranskih mest zbrale množice ljudi, ki so javno izrazile zvestobo novemu vodstvu države. Takšne demonstracije so postale pomembno orodje režima za utrjevanje podpore v času vojne.

Vendar pa odsotnost vrhovnega voditelja odpira pomembno vprašanje: kdo dejansko vodi državo v času vojne.

Mojtaba Hamenej je sicer več desetletij veljal za vplivno, a skoraj nevidno figuro iranske politike. V času vladavine svojega očeta naj bi imel pomemben vpliv v političnih in varnostnih strukturah države, vendar se je redko pojavljal v javnosti.

Njegovo imenovanje na najvišji položaj v državi v času vojaškega konflikta z ZDA in Izraelom po mnenju nekaterih analitikov kaže na spremembo narave moči v Islamski republiki. V takšnem sistemu naj bi bile pogosto pomembnejše institucije in varnostni organi kot sam voditelj na vrhu.

Državni verski voditelji so medtem vernike pozvali, naj novemu voditelju izrazijo zvestobo. Vplivni klerik Mahmud Karimi je celo dejal, da dejstvo, da ga javnost skoraj nikoli ni videla, veliko pove o njegovem značaju, saj naj bi bila njegova zadržanost znak skromnosti.

Med kritiki režima pa njegova odsotnost sproža posmeh. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotomontaže, na katerih je Mojtaba Hamenej prikazan kot kartonska figura na mestu voditelja. Zaradi pomanjkanja posnetkov so nekateri državni mediji in z režimom povezani kanali celo začeli širiti videoposnetke, ustvarjene z umetno inteligenco, na katerih novi voditelj nagovarja množice ali stoji ob svojem očetu. Takšni prizori se v resnici nikoli niso zgodili.

"Imenujejo ga kar voditelj, ustvarjen z umetno inteligenco," je v pogovoru za tuje medije ironično dejal eden od prebivalcev Teherana, poroča CNN.

Po mnenju nekaterih analitikov sicer odsotnost vrhovnega voditelja za zdaj ne ogroža stabilnosti režima. Sanam Vakil, direktorica programa za Bližnji vzhod in severno Afriko pri londonskem think tanku Chatham House, meni, da pomanjkanje javnih nastopov samo po sebi ne zmanjšuje legitimnosti oblasti. "Še posebej, če ključne institucije delujejo in so odločitve videti usklajene," je dejala.

Po ocenah nekaterih strokovnjakov imajo trenutno v Iranu največjo realno moč varnostne institucije, predvsem Revolucionarna garda (IRGC). Prav te strukture naj bi vodile vojaško strategijo v času konflikta, ne glede na to, ali se novi vrhovni voditelj pojavi v javnosti ali ne.

Njegovo imenovanje na vrh politične hierarhije naj bi tako predvsem zagotavljalo politično legitimnost za delovanje vojaškega vodstva in nadaljevanje vojne.

Analitiki pa opozarjajo, da se lahko razmere spremenijo, ko se vojna konča. Takrat bo tudi politična elita, ne le javnost, po vsej verjetnosti zahtevala jasnejše dokaze, da je novi voditelj sposoben dejansko izvajati oblast.

Za zdaj pa lokacija Mojtabe Hameneja ostaja skrivnost. Njegovi privrženci se zdi, da tega ne problematizirajo – tudi zato, ker je novi voditelj zaradi konflikta ena glavnih tarč morebitnih napadov. Izrael je bil več kot jasen s sporočilo, da je vsak naslednji voditelj - nova tarča. 

hamenej iran

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Justice4all
14. 03. 2026 16.56
To samo potrjuje,da sta netanjahu in njegov brat že v peklu....
Odgovori
+1
1 0
Sickk 2
14. 03. 2026 16.54
Kje pa je morilec natenjahu??
Odgovori
+1
2 1
rahlo_nepristranski
14. 03. 2026 16.53
Če želite slišat resnico o iranu glejte Tousi tv na (y)outube
Odgovori
+1
1 0
manga
14. 03. 2026 16.51
NIsem musliman vendar podpiram Iran in Gardo katera junaško tolče po satanističnim globalistima.In mojo prepametno sosedo imam rad ko mi pove : Ja veš,oni hočejo atomsko bombo imeti in da so Rusi že v Pomurju.Redno spremlja le ene medije.
Odgovori
+1
3 2
Morgoth
14. 03. 2026 16.45
Kako to, da mu alah ni pomagal?🤡🤡🤡
Odgovori
-3
2 5
Dinho8O
14. 03. 2026 16.43
Iran je gotof.
Odgovori
-3
2 5
Sickk 2
14. 03. 2026 16.55
Prej ivan pa tvoj zuti..
Odgovori
0 0
Pfolca
14. 03. 2026 16.42
Veliko pozornost je včeraj pritegnil televizijski video nagovor krvavega Bibija, model je med govorom mahal z rokami, pozornim ni ušel kader, da im tip na rokah 6prstov, se pravi na delu je bil robot, Bibota pa že kar nekaj časa ni bilo videti🤔
Odgovori
+4
4 0
macolagobec
14. 03. 2026 16.34
Kar ima umetna inteligenca skupnega s tem je to, da nihče na svetu ne more nenadzorovano komunicirati preko elektronskih aparatov. Povsod je AI. Tako tudi iranski vojaški vrh težko poveljuje svoji vojski, ker se lokacijsko takoj izdajo.
Odgovori
+3
3 0
Yon Dan
14. 03. 2026 16.33
Kot sem bral je ostal brez nog in je v komi. Tudi Natanyahu naj bi bil odstranjen.
Odgovori
+3
6 3
nelika123
14. 03. 2026 16.32
A to da se po netu govori da Bibija ni,se pa ne piše.
Odgovori
+3
4 1
BMReloaded
14. 03. 2026 16.30
Kje je bibi?
Odgovori
+5
5 0
marmilan
14. 03. 2026 16.30
le kdo vam kaj verjame🤣🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
Žmavc
14. 03. 2026 16.29
Včasih imam občutek, da je moja draga tudi plod umetne inteligence. 🤔
Odgovori
+3
5 2
Yon Dan
14. 03. 2026 16.28
Kot vem, je ostal brez nog in je v komi.
Odgovori
+1
3 2
Kranjski domoljub
14. 03. 2026 16.27
Kje pa sta natayhau A.I. in ben gavir A.I.?
Odgovori
+8
8 0
Slovenska pomlad
14. 03. 2026 16.26
Zakaj SDS ne vodi Slovenec?
Odgovori
+3
8 5
Žmavc
14. 03. 2026 16.28
Vesel bodi.
Odgovori
-2
1 3
Kranjski domoljub
14. 03. 2026 16.26
Koliko miljonov člankov ste do zdej spruducirali z umetnimi prebivalci jugoslavije,irana,libije,sirije,moskve itd... Bil sem v germaniji nemčiji,norveški,švedski. V anglji nimajo nič razen ribe,krompirja in umetne hrane. Tisti ki je bil v teh državah točno ve da jedo umetno plastično hrano.Da mcdonalds ameriki sploh ne govorim. Okusni strup jim prodajajo pa še plačajo za to.Med tem pa ti pišejo članke o umetnih prebivalcih kako so pri njih lačni. Tako so umetni prebivalci jugoslavije v 70" in 80" govorili po nemčiji da smo jugoslovani lačni. Čeprav vsi vemo da je bila na vsakih 100 metrov gostilna z odojokom in jagenčkom. Gjasterbajter pa je moral jest pasjo pašteto.
Odgovori
+5
5 0
macolagobec
14. 03. 2026 16.31
Jah, dobr', da si nam povedal tole, drugač neb' vedl.
Odgovori
+0
1 1
LevoDesniPles
14. 03. 2026 16.25
zahodnjaškik medijašem ni lih kaj dosti za verjet. takoj veš da gre za propagandni cvilež ko bedarijo pustijo odklenjeno XD
Odgovori
+4
5 1
Kranjski domoljub
14. 03. 2026 16.11
Je povedal umetni prebivalec teherana brez imena in slike.
Odgovori
+9
9 0
vlahov
14. 03. 2026 16.11
Je v komi in brez noge , to poročajo že 5 dni
Odgovori
+5
7 2
