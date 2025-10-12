Svetli način
Tujina

Kje preživeti jesen življenja? Slovenija na sedmem mestu od stotih

Ljubljana, 12. 10. 2025 15.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Tri evropske države so se letos uvrstile med pet najbolj privlačnih svetovnih destinacij za upokojence. Kriteriji pa: visoka kakovost življenja, davčna učinkovitost in varnost.

Naraščajoča pričakovana življenjska doba in izboljšane možnosti selitve v tujino spodbujajo tako imenovane upokojitvene migracije. Niste prepričani, kje bi preživeli svoja zlata leta? Glede na Global Retirement Report 2025 so najboljše države za selitev Portugalska, Mauritius in Španija, sledita pa Urugvaj in Avstrija. Poročilo, ki ga je sestavilo podjetje Global Citizen Solutions, navaja 44 destinacij, vključno s tistimi z uradnimi programi upokojitvenih vizumov, poroča Euronews. Slovenija se je uvrstila visoko, na sedmo mesto.

Upokojenca
Upokojenca FOTO: Shutterstock

"Mednarodne migracije za upokojence naraščajo in postajajo prevladujoča izbiro za ljudi, ki dajejo prednost kakovosti življenja, varnosti, dostopnosti in stabilnosti," je za Euronews Business povedala dr. Laura Madrid, vodilna raziskovalka študije. Več kot 36 % vseh možnosti vizumov za upokojence je na voljo v Amerikah in skoraj 32 % v Evropi, navaja poročilo. Vendar pa so se ti programi začeli pojavljati tudi v Aziji in Afriki. Države, ki ponujajo vizumske sheme, so razvrstili na lestvico 100 držav na podlagi dejavnikov, kot so enostavnost selitve, življenjski stroški in davčne ugodnosti za upokojence.

Upokojenca
Upokojenca FOTO: Shutterstock

Večina držav, predstavljenih v poročilu, je uvedla več ukrepov za povečanje udobja svojih državljanov, pri čemer se jih več kot 70 % ponaša z nadpovprečno zdravstveno oskrbo, vrhunskimi okoljskimi standardi in visokimi uvrstitvami glede dobrega počutja.

Da bi pritegnili premožne upokojence, skoraj dve tretjini držav, 61 %, ponujata prilagojene davčne ugodnosti za upokojence, vključno z Grčijo, Malto in Ciprom. Na splošno evropske države na lestvici izstopajo zaradi visoke kakovosti življenja, dobrega zdravstvenega varstva in okoljskih standardov. Poleg tega lahko, če imate vizum za prebivanje v schengenski državi, prosto potujete po vseh schengenskih državah. Zmagovalka je južna Evropa s svojimi posebnimi davčnimi režimi v kombinaciji s sredozemskim življenjskim slogom.

Katera država je zmagovalka?

Glede na poročilo je Portugalska na vrhu seznama najugodnejših za upokojitev, druga visoko uvrščena država je Španija, ki je bila imenovana za tretjo najboljšo destinacijo za upokojence, Avstrija pa velja za peto najboljšo možnost na svetu. Zahodnoevropske države so pogosto priljubljene zaradi svojih vrhunskih javnih zdravstvenih sistemov, pri čemer izstopajo države, kot so Francija, Avstrija in Španija. Slovenija je zasedla sedmo mesto.

1. Portugalska

2. Mavricij

3. Španija

4. Urugvaj

5. Avstrija

6. Italija

7. Slovenija

8. Malta

9. Latvija

10. Čile

