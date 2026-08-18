Kje se čez poletje sproščajo evropski voditelji?

Toda za evropski politični vrh je izklop od politike težji, kot se zdi. Krize v Evropi niso izginile. Nadaljevanje spopadov v Ukrajini, politične napetosti na Bližnjem vzhodu, gospodarska negotovost in gozdni požari, ki so opustošili več evropskih držav, še naprej visijo nad njihovimi glavami, medtem ko si prizadevajo za oddih.

Ursula von der Leyen gre na dopust FOTO: Instagram

Von der Leynova zaželela prijeten dopust

Predsednica Evropske komisije ni razkrila, kje preživlja poletne počitnice, je pa 5. avgusta svojim sledilcem na Instagramu zaželela prijeten in sproščujoč dopust, pri tem pa pozirala s sončnimi očali. Tiskovni predstavnik Evropske komisije je za Euronews povedal, da predsednica "trenutno nekaj časa preživlja z družino, vendar ostaja v stalnem stiku s svojo ekipo v Bruslju" in z ekipo komisarjev. Pojasnil je, da ima predsednica že prihodnji teden na urniku uradne obveznosti. Znano je, da von der Leyenova čas zunaj službenih obveznosti preživlja tudi na družinskem posestvu v bližini Hannovra. Posestvo je na kmetiji, kjer ima konje, govorila pa je tudi o reji kokoši in koz, poroča Euronews. Avgusta je objavila videoposnetek s kmetije, na katerem je predstavila kokoš z imenom Chikeletta, svoje sledilce pa prosi, naj predlagajo imeni za dva na novo posvojena piščančka.

Macron na vodnem skuterju

Francoski predsednik čas preživlja s soprogo Brigitte Macron v svoji uradni rezidenci Fort de Bregançon na Azurni obali. To je Macronovo zadnje poletje na položaju predsednika države, rezidenca pa je bila v času njegovega predsedovanja prizorišče številnih obiskov na najvišji ravni. Leta 2019 je tam gostil celo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Helikopter ruske delegacije se približuje utrdbi Fort de Bregançon leta 2019, ko se je Macron sestal s Putinom. FOTO: AP

Macrona so že opazili in fotografirali na vodnem skuterju, kar so poobjavili številni svetovni mediji, kritiki pa so ga obtožili, da je odmaknjen od vsakodnevnih težav ljudi. Vendar pa predstavniki Elizejske palače francoskim medijem sporočajo, da predsednik kljub oddaljenosti od Pariza ostaja politično dejaven.

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V ponedeljek se je Macron sestal z župani krajev, ki so jih v zadnjih tednih prizadeli gozdni požari v regiji Gironde, njegov premier Sébastien Lecornu pa je počitnice prekinil in obiskal prizadeto območje. Macron med oddihom nadaljuje tudi telefonsko diplomacijo. Pogovarjal se je z egiptovskim predsednikom Abdelom Fattahom al Sisijem, savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom in iraškim premierjem Alijem Al-Zaidiem.

Sánchez se med poletjem spopada s krizo

Tudi španski premier Pedro Sánchez se med poletnim oddihom spopada s krizo. Njegova vlada se je morala konec julija soočiti z množičnim prihodom okoli 80.000 migrantov v špansko enklavo Ceuta. Po izbruhu krize in obisku enklave 31. julija je španski premier svojo pisarno v Madridu zamenjal za uradno rezidenco La Mareta na Lanzarotu na Kanarskih otokih. Po poročanju španskih medijev od tam od 1. avgusta opravlja tudi svoje uradne obveznosti.

Pedro Sanchez FOTO: AP

Sánchez je počitnice prekinil za virtualne sestanke o razmerah v Ceuti, med drugim tudi za ponedeljkov sestanek ministrov. Vlada priznava, da se razmere v Ceuti še niso vrnile v normalno stanje. Ocenjuje, da je v enklavi še vedno okoli 8.000 migrantov, ki so tja prispeli konec julija, okoli 5.000 pa naj bi jih izpolnjevalo pogoje za vložitev prošnje za azil ali drugo obliko zaščite.

Sánchezovi kritiki, predvsem iz opozicijske Ljudske stranke, so ostro napadli podobo normalnosti, ki jo premier ustvarja v času krize.

Melonijeva s hčerko na jadranski obali

Italijanska premierka Giorgia Meloni se je odločila počitnice preživeti s svojo devetletno hčerko in sestro na jadranski obali v italijanski deželi Apulija. Po poročanju italijanskih medijev bi se ji lahko na podeželskem posestvu v okolici Brindisija pridružili tudi prijatelji ter tesni zavezniki iz njene stranke Bratje Italije, ki sodi na skrajno desnico.

Italijanska premierka Giorgia Meloni FOTO: AP

Pokrajina na peti italijanskega škornja je bila tudi Melonijina izbira za prizorišče vrha skupine G7 pred dvema letoma. Od šestih voditeljev, ki jih je takrat gostila, je na položaju še vedno le Emmanuel Macron, kar je opomnik na turbulentno naravo svetovne politike, piše Euronews. Tudi Melonijevo prihodnje leto čaka pomemben preizkus na volitvah. Če bo na položaju ostala do druge polovice leta 2027, bi lahko podrla rekord italijanskega predsednika vlade z najdaljšim neprekinjenim mandatom.

Merz na oddihu v Nemčiji

Nemški kancler Friedrich Merz, ki se trenutno sooča z nizko podporo javnosti, naj bi si skupaj z ženo Charlotte privoščil krajši oddih v Nemčiji. Kanclerstvo o njegovih načrtih ni razkrilo dodatnih podrobnosti. Tiskovni predstavnik pa je nemškim medijem povedal, da je kancler "vedno na voljo in vedno pripravljen ukrepati" ter da čas oddiha izkorišča za priprave na septembrsko vrnitev v službo.

Nemški kancler Friedrich Merz FOTO: AP