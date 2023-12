Kje se nahaja Aleksej Navalni? V dveh ruskih kazenskih kolonijah ga ni

Navalni je bil avgusta obsojen na 19 let zapora, potem ko je bil spoznan za krivega ustvarjanja ekstremistične skupnosti, financiranja ekstremističnih dejanj in številnih drugih prekrškov. Že prej je prestajal 11 let in pol zaporne kazni v strogo varovanem zavodu zaradi goljufije in drugih obtožb, ki jih vztrajno zanika, poroča CNN.

Njegovi podporniki sicer trdijo, da sta aretacija in zapor politično motivirana poskusa zatiranja njegovih kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Odvetniki so večkrat skušali pridobiti dostop do dveh kazenskih kolonij, kjer naj bi se nahajal Navalni, ki ima tudi resne zdravstvene težave. A kar je najbolj nenavadno je, da Navalnega v nobeni od dveh kazenskih kolonij, IK-6 in IK-7, ni. Pogrešajo ga že šest dni. Kot je njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš sporočila, so predstavniki v kazenski koloniji Melehovo 235 kilometrov vzhodno od Moskve sporočili, da Navalni ni več prijavljen pri njih, niso pa želeli izdati, kam so ga premestili.