Kje se nahaja Putinov kritik Vladimir Kara-Murza?

Premestitve znotraj ruskih zaporov niso redkost, trajajo lahko tudi do več tednov, pogosto pa pravne ekipe zapornikov o tem niso prej obveščene. To je bilo opaziti že v primeru ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega , za katerim se je za nekaj časa izgubila vsaka sled.

Žena Kara-Murze, Evgenija, je pojasnila, da so ji sicer v zaporu povedali, da je bil premeščen, a niso želeli razkriti, kam. "Za njegovo premestitev ni razlogov, zato je še toliko bolj strašljivo, da je moj mož v rokah istih ljudi, ki so ga poskušali dvakrat ubiti, leta 2015 in 2017," je poudarila. "Od ruske vlade zahtevam, da nam posreduje informacije o tem, kje se nahaja moj mož."

Kara-Murza je bil aprila 2023 obsojen na 25 let zapora zaradi širjenja "lažnih informacij o ruski vojski in povezav z nezaželeno organizacijo." 42-letni nekdanji novinar je vse obtožbe zanikal. Več let je sicer Kara-Murza javno nastopal in izražal svoje mnenje proti ruskemu predsedniku ter kritiziral vladno zatiranje drugače mislečih, kapljo čez rob pa so predstavljale njegove kritike glede vojne v Ukrajini.

Vplival naj bi tudi na druge, tuje vlade, naj kaznujejo ruske uradnike zaradi kršenja človekovih pravic. "Vem, da bo prišel dan, ko se bo tema, ki je zajela našo državo, razblinila," je dejal malo pred izrekom kazni. Kazen je med prvimi obsodila britanska vlada, ki je glede te situacije kontaktirala ruskega veleposlanika. Tudi ZDA niso ostale tiho. Njihovo zunanje ministrstvo je Kara-Murzo opisalo kot "še eno tarčo vse hujše represivne kampanje ruske vlade".