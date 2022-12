Kje so končali ukrajinski otroci, ki so jih vzeli Rusi?

Po napadu Rusije na Ukrajino je obstajala bojazen, da bi otroke, ki so ostali brez staršev oziroma v bolnišnicah, Rusi odpeljali iz Ukrajine. Zato so se v otroški regionalni bolnišnici v Hersonu domislili načrta, s katerim so rešili male bolnike pred ugrabitvijo. Kot poroča AP, so otrokom spremenili zdravstvene kartoteke, da bi bilo videti, kot da so preveč bolni, da bi jih lahko odpeljali. En dojenček je tako imel "hudo vnetje pljuč", drugi "nenadzorovane epileptične napade", tretji pa je nujno potreboval kisik.

Namreč, v svoji invaziji in dolgo trajajočih poskusih okupacije Ukrajine so bili Rusi že večkrat osumljeni, da so ugrabili sirote ter jih poslali v Rusijo, z namenom, da bi jih vzgajali v ruskem duhu. Vsaj 1000 otrok naj bi bilo ugrabljenih iz šol in sirotišnic v regiji Herson, so navedle lokalne oblasti. Njihova bivališča pa niso znana. Prebivalci so prepričani, da bi izginilo še nešteto otrok, če ne bi bilo prizadevanj tistih v skupnosti, ki so tvegali svoja življenja, da bi jih skrili.

Na obrobju Hersona v vasi Stepanivka je na podobno idejo prišel Volodimir Sahajdak, direktor centra za socialno in psihološko rehabilitacijo, ki je skušal pred Rusi skriti 52 osirotelih in ranljivih otrok. Sahajdak je nekatere otroke namestil pri sedmih sodelavcih, druge so odpeljali k daljnim sorodnikom, nekateri starejši pa so ostali kar pri njem. "Zdelo se mi je, da če svojih otrok ne bom skril, mi jih bodo preprosto vzeli." A to še zdaleč ni bilo tako preprosto, kot se sliši. Ker otroci niso potovali s starši, so jih začeli ločevati na kontrolnih točkah, zaradi česar je moral Sahajdak postati kreativen pri prevozu. Ponaredil je zapise. Tako je denimo v enem napisal, da je bila skupina otrok zdravljena v bolnišnici in da so jih odpeljali, da jih združijo z mamo, ki je visoko noseča ter tako ni mogla biti z njimi med zdravljenjem.

Sahajdaku je na srečo uspelo, a to je le ena izmed redkih srečnih zgodb. V sirotišnici v Hersonu so oktobra Rusi evakuirali okoli 50 otrok in jih domnevno odpeljali na Krim. "Prišel je avtobus z napisom Z in so jih odpeljali," je povedala Anastasija Kovalenko, ki živi v bližini.