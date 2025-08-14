Kje so prvi prodajali pečene klobase?

Erfurt proti Regensburgu - kdo bo zmagal? Ne gre za nogometno tekmo ali tekmovanje za najlepše nemško mesto. Gre za klobase. Natančneje, v katerem mestu so prvi prodajali pečene klobase. Do zdaj je bil to Regensburg. Prva dokumentirana omemba je iz leta 1378. Zdaj pa so raziskovalci iz Erfurta odkrili dokumente, ki dokazujejo, da je tam že skoraj 100 let prej obstajala stojnica s klobasami. Ali bo treba zgodovino pečenih klobas v Nemčiji spisati na novo?