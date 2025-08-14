Svetli način
Tujina

Kje so prvi prodajali pečene klobase?

Regensburg, 14. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Melita Stolnik
Erfurt proti Regensburgu - kdo bo zmagal? Ne gre za nogometno tekmo ali tekmovanje za najlepše nemško mesto. Gre za klobase. Natančneje, v katerem mestu so prvi prodajali pečene klobase. Do zdaj je bil to Regensburg. Prva dokumentirana omemba je iz leta 1378. Zdaj pa so raziskovalci iz Erfurta odkrili dokumente, ki dokazujejo, da je tam že skoraj 100 let prej obstajala stojnica s klobasami. Ali bo treba zgodovino pečenih klobas v Nemčiji spisati na novo?

Port__CN
14. 08. 2025 08.30
Po moje so bili deževniki prvi !
vvvilice
14. 08. 2025 08.20
+1
Sem za Erfurt. Sicer kar simpatično mesto. No, tudi Regensburg je lepo mesto. Meni je pravzaprav vseeno. Klobas ne jem.
Rožice so zacvetele
14. 08. 2025 08.20
No, še mali zabavne "literature".
