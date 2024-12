Kje so sani z registracijsko oznako HOHOHO ta hip?

Spet je prišel tisti čas v letu, ko Božiček zbere svoje jelenčke in se odpravi na pot okoli sveta, da otrokom (in odraslim) dostavi darila. Toda razdeliti darila osmim milijardam ljudi po svetu ni mačji kašelj. To pomeni, da mora prepotovati približno 51,5 milijona kilometrov, kar je približno toliko, kot je razdalja med Zemljo in Marsom. Da izpolni svojo nalogo, mora obiskati 390.000 domov na minuto. To pomeni, da potuje z bliskovito hitrostjo po nebu in ga je praktično nemogoče videti.

Njegovo pot na nebu pa spremlja tudi Flightradar, spletna stran, ki je sicer namenjena spremljanju letal. Na svoji strani so zapisali, da so Božičkove sani edinstveni 9-motorni Rangifer tarandus, z registracijo HOHOHO (MSN 0001). "S 1753 leti je to najstarejše aktivno letalo na svetu," so zapisali in dodali, da medtem ko so same sani starodavne, jim je bil pred nekaj leti zaradi megle na božični večer dodan deveti motor.