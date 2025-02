Trump želi ukrajinske minerale, več kot pol pa jih že nadzoruje Rusija

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je pripravljen skleniti dogovor z Trumpom, ki vključuje sodelovanje ZDA pri razvoju in izkoriščanju ogromnih nahajališč redkih in drugih kritičnih mineralov v Ukrajini.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden objavil, da se Ukrajina strinja z njegovim načrtom 'finančne kompenzacije', ki bi lahko bil vreden več sto milijard evrov. "Ukrajini sporočamo, da ima zelo dragocene redke minerale," je dejal gospod Trump. "Rekel sem jim, da želim ekvivalent v vrednosti 500 milijard dolarjev (478 milijard evrov), in v bistvu so se s tem strinjali."

Katere redke minerale ima Ukrajina?

Ukrajina se nahaja na enem največjih evropskih nahajališč kritičnih mineralov, vključno z litijem in titanom, od katerih večina še ni izkoriščena, piše britanski Independent. Po podatkih Inštituta za geologijo se v Ukrajini nahajajo redki elementi, kot sta lantan in cerij, ki se uporabljajo v televizorjih in razsvetljavi; neodim, ki se uporablja v vetrnih turbinah in EV baterijah; ter erbij in itrij, katerih uporaba sega od jedrske energije do laserjev. Raziskava, ki jo financira EU, tudi kaže, da ima Ukrajina zaloge skandija, vendar so natančni podatki tajni.

Po podatkih Forbesa je vrednost mineralov in rudnin ocenjena na več kot 14,5 bilijonov evrov. Zelenski je že leta 2021 zunanjim vlagateljem ponudil davčne olajšave in naložbene pravice za pomoč pri izkopavanju teh mineralov. Toda leto dni kasneje je pričela vojna. Zelenski je rudarjenje mineralov s s strani tujih vlagateljev vključil že v svoj lanskoletni t.i. zmagovalni načrt. Mnogi izmed elementov so bistvenega pomena za električna vozila, zelene projekte ter tudi obrambno industrijo.

Foreign Policy je ugotovil, da ima Ukrajina na komercialno pomembnih nahajališčih 117 od 120 najbolj uporabljenih industrijskih mineralov. V to je vključenih neizčrpanih 500.000 ton litija. Ukrajina je največji vir litija v Evropi. Ukrajinske zaloge grafita, ključne sestavine baterij za električna vozila in jedrske reaktorje, predstavljajo 20 odstotkov svetovnih virov. Ta nahajališča so v osrednji Ukrajini ter na zahodu. Trump si prizadeva, da bi ZDA ujele priključek s Kitajsko, ki je vodila v svetu po izkoriščanju redkih mineralov in rudnin.