Kje so utrdbe v Harkovu? Slamnata podjetja naj bi prejela milijone

"Hvaležen sem regiji in mestu. Združili so se vojaški strokovnjaki in gradbena podjetja. Kar so naredili v regiji Harkov, se mi zdi močno," je 19. decembra 2023 za ukrajinske medije dejal predsednik Volodimir Zelenski. Letošnji 10. maj pa razkriva, da vse vendarle ni bilo tako, kot je dejal predsednik. Minska polja naj bi bila neobstoječa, številnih utrdb, ki bi ob meji z Rusijo morale pomagati pri varovanju meje, pa tam sploh ni bilo. Ukrajinski vojaški blogerji, med njimi Deep State Maps, ki sodeluje z obrambni ministrstvom, so danes objavili fotografije nekaterih lokacij, ki bi morale biti utrjene, pa na presenečenje mnogih, niso. Ruska vojska pa napreduje in osvaja mejna območja, zanekrat s precej večjo lahkoto kot v dobro utrjenem Donbasu.

Spodaj objavljene fotografije prihajajo iz obronkov kraja Lipci, ki velja za strateško pomembno točko, z osvojitvijo katere bo Harkov lahko znova postal ranljiv za rusko topniško obstreljevanje, saj leži manj kot 25 kilometrov od drugega največjega ukrajinskega mesta. Deep State Maps v današnji objavi navaja, da gre za "darilo sovražniku" ter da vojaki na terenu pravijo, da stvari stojijo že od poletja 2023. "Ne delajmo zaključkov, naj o tem presodi komisija, ki bo preverila 'dobro vero' pogodbenikov, ki so zgradili te utrdbe in odgovornih oseb, ki bi gradnjo morale nadzorovati," so zapisali analitiki odprtokodnih podatkov.