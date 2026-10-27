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Kje so Vučićevi privrženci in kdo bo sedel v parlamentu?

Beograd, 27. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Srbija po volitvh

Slavje, kot ga ni bilo že dolga leta. 14-letne vladavine Aleksandra Vučića je konec, v Srbiji pa nasmejani obrazi in novo upanje za boljše življenje. Potem ko je stavil na predčasne volitve, da bi se po odstopu s predsedniškega položaja vrnil na čelo vlade, je na prelomnih državnozborskih volitvah izgubil. Študentsko gibanje, ki je pred skoraj dvema letoma nastalo iz zahtev po odgovornosti za smrt 16 ljudi v Novem Sadu, je po prvih projekcijah osvojilo absolutno parlamentarno večino.

Po razglašenih rezultatih je v več srbskih mestih zavladala evforija, zmago so širom Srbije proslavili s petjem, plesom in ognjemeti. Daleč najbolj živahno je bilo na trgu Slavija v Beogradu.

In kaj zdaj ljudje pričakujejo od Študentske liste? Kje so zdaj privrženci nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića? Kdo bo postal novi premier Srbije? V oddaji 24UR ZVEČER smo se pogovarjali z našo novinarko Teo Šentjurc, ki dogajanje spremlja v samem središču, v Beogradu, in s strokovnjakom za mednarodne odnose Farisom Kočanom.

'Nekateri si želijo takojšnjih žrtev'

Pričakovanja ljudi so ogromna in gredo celo čez tisto, kar Študentska lista obljublja, je dejala Šentjurčeva. "Zdi se, da kar velik del ljudi pričakuje takojšnje odpovedi, takojšnje aretacije, zahtevajo menjave na vrhu policije, na vrhu tožilstva, v sodnih vrstah. Vendar pa Študentska lista pravi, da morajo predvsem ponovno zgraditi pravno državo, omogočiti institucijam, da delajo v skladu z ustavo in zakoni, ne pa zgolj v službi ene stranke oz. enega človeka," je pojasnila.

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Dodala je, da nekateri slednje razumejo, spet drugi pa ne: "Tako čustveno je vse to dogajanje, da si tudi del njihovih privržencev želi takojšnjih žrtev." Študentska lista medtem ljudi še vedno opominja, da mora vse potekati v skladu z zakonom, poziva pa jih tudi k ohranjanju mirne krvi.

Kočan je medtem opomnil, da nihče zares ne ve, kdo bo zdaj stopil v srbski parlament. "Študentska lista je bila narejena skozi plenumski proces, v katerem so se skušali študentje proti izrazito personalni politiki, ki jo upodablja Aleksandar Vučić, boriti z izrazito depersonalno politiko, kjer si vsi prerazporedijo breme in skušajo pokazati, da Srbija ni en človek, da obstaja opozicija in obstajajo izzivi," je dejal.

Ocenjuje sicer, da je Študentska lista zdaj pred veliko preizkušnjo, predvsem z vidika njene lastne heterogenosti, saj so v njej združena tako leva kot desna gibanja, "od tistih, ki trdijo, da je Ratko Mladić heroj in da je Kosovo del Srbije, do tistih, ki vidijo pot Srbije v EU". "To bodo izjemno močne čeri za Študentsko listo, vprašanje pa je, kako bodo to homogenizacijo skozi ta 'anti-Vučić' element ohranjali," je poudaril.

'Ni jih. Zagotovo je bil ta udarec zanje zelo močan'

In kje so torej Vučićevi privrženci? Kot je povedala Šentjurčeva, je to nekaj, kar se zdaj sprašuje marsikdo. "Ni jih. Zagotovo je bil ta udarec zanje zelo močan. Nekateri niso niti prišli v službe," je posredovala informacije iz Srbije. Nekateri so se sicer vseeno pojavili v njihovih prorežimskih medijih, kjer so zagotavljali, da ne gredo nikamor ter da bodo zgolj v opoziciji, kmalu pa da se vrnejo na oblast.

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Je pa naša novinarka ob tem opomnila tudi na to, da je bil marsikdo, ki je zanje glasoval, v to primoran oz. je SNS volil iz lastnega koristoljubja. "Tisti, ki pa resnično verjamejo v SNS in Vučića, ni jih tako malo, pa so večinoma starejši, upokojenci, ki so danes večinoma doma in v strahu čakajo, kaj bodo prinesle spremembe. Vučić jih je močno zastrašil, da bo hudo, če ne bo on na oblasti," je dejala.

Je pa Kočan ob tem dodal, da se je Vučić ob porazu vendarle obnašal racionalno, "kar mu do takrat nihče ni bil zmožen pripisati". Ga pa sicer zdaj čakajo številni izzivi, med drugim tudi odločitev, ali bo odšel v opozicijo, kjer je sicer v preteklosti že sedel, ter kdo bo kandidiral na predsedniških volitvah, glede na to, da Vučić s ponovno kandidaturo ne more nastopiti. In kaj bo torej to pomenilo za njegovo SNS?

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

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