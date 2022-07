Kje v Istri je največ nevarnih meduz?

Iz IRB so sporočili, da so v tednu med 1. in 8. julijem dobili 21 prijav. V 16 primerih je šlo za kompasne meduze, v štirih so opazili morski oreh, v le enem pa uhatega klobučnjaka.

Ob tem so opozorili, da meduzam pogosto manjkajo posamezni deli organizma ali pa so neprepoznavne zaradi staranja. Toda tudi take lahko opečejo, če so vznemirjene, zato se je treba izogibati vsakršnemu stiku z njimi. "Če vas opeče meduza, prizadeto področje sperite z morsko vodo, preostanek njenega tkiva pa pazljivo odstranite s pinceto. Spiranje s tekočo ali ustekleničeno vodo bi stanje le poslabšalo, enako velja za praskanje," so dejali za Dnevnik.hr.