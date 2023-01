Klaus Schwab med idejami in teorijami zarote: velik vizionar ali glavni zlobec?

Avtomobilski proizvajalec Audi, partner foruma, naj bi Schwabu in družini prodajal avtomobile z velikim popustom, proračun Foruma pa pokriva njegova potovanja po svetu ter gostinske in varnostne storitve v njegovem razkošnem domu – kjer Schwab pogosto gosti ekstravagantne večerje.

Večja svetovna podjetja namreč vsako leto plačajo milijone, da so lahko "strateški partnerji". In potem so tu še donatorji, med njimi Fundacija Bill & Melinda Gates in Wellcome Trust, tudi vlade Švice, Nemčije, Japonske in Norveške so med tistimi, ki so primaknile nekaj milijonov. Pomaga pa tudi, da je WEF v Švici oproščen davka.

V osnovi je WEF neprofitna organizacija, ki služi denar z zaračunavanjem članarine in udeležbe na dogodkih. Toda 2019 je WEF po podatkih, ki so se pojavili v medijih, zaposloval več kot 800 ljudi, ustvaril 344 milijonov evrov prihodkov. Prav tako je imela organizacija v bilanci stanja 596 evrov dolarjev sredstev, še 345 milijonov pa v temeljnem kapitalu in rezervah ter skladih, navajajo tuji mediji. Vse se seveda ni nabralo od članarin in vstopnin. Pa čeprav vstopnice za obisk letne konference v Davosu stanejo okoli 19.000 evrov na osebo.

"Navadnim smrtnikom" se je vsakoletno srečanje svetovne elite v Davosu dolgo zdelo povsem neškodljivo. Pač mreženje sredi zasneženih švicarskih gora - ob najboljši hrani in pijači. A kasneje je postalo vse bolj jasno, da ima WEF precejšnjo neformalno moč, saj sooblikuje daljnosežne politike glede podnebja, gospodarstva, politike in zdravstvenega varstva. Gre za organizacijo, ki je v petih desetletjih delovanja postala globalni igralec.

Svet pa ga pozna kot ustanovitelja Svetovnega gospodarskega foruma. WEF je Schwab ustanovil leta 1971 kot Evropski menedžmentski forum, kmalu pa se je njegov obseg povečal in nastal je Svetovni gospodarski forum. Težko rečemo, da so si postavili skromne cilje. Cilje je namreč "izboljšati svet". Sebe vidijo kot povezovalno silo, ki združuje ljudi, moč in ideje. Zato na forum seveda prihajajo svetovni voditelji, vodstva EU in ZN, pa poslovneži, podjetniki, ugledni misleci, akademiki, vodje nevladnih organizacij in dobrodelnega sektorja, inovatorji, civilna družba, aktivisti vseh veroizpovedi, občasno zvezdniki ...

Schwab se je sicer rodil 30. marca 1938 v nemškem Ravensburgu. Svojo kariero je začel kot profesor v Švici. Proslavil se je s tem, da je bil eden najmlajših profesorjev v državi. Od leta 1972 pa vse do 2003 je študente poučeval poslovno in ekonomsko politiko.

Šef Davosa Klaus Schwab je že desetletja v središču združevanja najbogatejših in najmočnejših na svetu v gospodarstvu in politiki. Kako premožen je sam, ni povsem jasno. Odvisno od tega, kateremu viru zaupamo, pa naj bi imel pol palcem od 25 do 100 milijonov evrov.

Poudarja, da v svetu, ko se številne druge geopolitične strukture 20. stoletja rušijo, WEF ostaja stalnica. "Poslovna skupnost živi v razdrobljenem svetu. Zato je zanje še toliko bolj pomembno, da imajo platformo za interakcijo," poudarja Schwab, in ugotavlja, da je Davos eno redkih mest, kjer lahko javne, zasebne in nevladne skupine hitro in učinkovito sodelujejo.

To je sicer le ena od stvari, ki jih zagovarja Schwab, ki mu kritiki očitajo, da skuša preveč vsiljevati koncept "globalnega vodenja". A Schwab vztraja, da kritiki spregledajo bistvo WEF. Moč foruma, ki omogoča srečanje delegatov iz javnega, zasebnega in nevladnega sveta, je danes potrebna bolj kot kadar koli prej, je leta 2020 dejal za Financial Times.

Ideja je torej prevzeti nadzor nad korporacijami in postaviti svetovna podjetja pod zunanji nadzor, vključno z večjo vključenostjo vlad in nevladnih organizacij. Tako bi se zasebni interes vse bolj spreminjal v javnega. Gre za idejo, ki ji je nekoč uspešo ostro nasprotoval ekonomist Milton Friedman. Nalaganje družbenih in drugih odgovornosti vodstvenim delavcem podjetij, je dejal Friedman, bi spodkopavalo temelje samega tržnega gospodarstva, ki je zagotovilo blaginjo in dvig življenjskega standarda. Ko izvršni direktor podjetja začne nalagati davke delničarjem in potrošnikom, da bi jih porabili za socialne namene, "v bistvu postane javni uslužbenec, zaposlen v zasebnem podjetju".

Deležniški kapitalizem je pred časom pod drobnogled vzel Financial Post. Gre za koncept, ki je blizu tudi ameriškemu predsedniku. Joe Biden meni, da je "že davno prišel čas, da naredimo konec dobi delničarskega kapitalizma" . Schwab sicer trdi, da je izumil koncept deležnikov kot zamenjavo za delničarsko različico, toda koncept - tako FP - ima dolgo in grdo zgodovino. V preteklem stoletju se je večkrat dvignil in propadel, pri čemer na splošno ni uspel premagati do sedaj prevladujoče ideje – da je "najpomembnejša dolžnost direktorjev služiti interesom delničarjev".

Razprave (na štiri oči) in bučne zabave

Schwab naj bi si želel nekoč prejti Nobelovo nagrado za mir. Najbolj neusmiljeni kritiki pa trdijo, da je med tistimi, ki le še povečujejo neenakost. Vanity Fair povzema navedbe knjige Davos Man: How the Billionaires Devoured the World. Ta ga obtožuje, da je pripomogel k ropanju gospodarstva in kratenju pravic, posledica ustvarjene neenakosti pa predstavlja močno grožnjo miru, vir množičnega nezadovoljstva je namreč pomagal protidemokratičnim populistom.

Izpostavlja tudi vpliv, ki ga ima WEF na Davos, kraj je namreč ob vsakem dogodku ohromljen, okoljski vpliv ni zanemarljiv. "Kljub zunanjemu videzu glamurja, je udeležba na WEF postala neskončna muka zaradi logističnih težav in osupljivih stroškov." Ter Schwabu očita "umetnost zasedanja dveh nezdružljivih položajev hkrati" - saj da brezbrižno zanemarja očitna protislovja med vrednotami, ki jih javno zagovarja – vključenostjo, pravičnostjo, preglednostjo – ter neprijetnimi kompromisi, ki jih sklepa pri pridobivanju ljudi z denarjem in vplivom.

Schwab menda tudi ni skromen mož. Na svojih potovanjih zahteva privilegije, ki bi pripadali kakšnemu voditelju države, še piše Vanity Fair.

A po drugi strani mu tudi kritiki priznavajo ogromno sposobnost, da pred drugimi zazna "naslednjo veliko stvar". To mu je tudi pomagalo, da je WEF ločil od običajnih poslovnih konferenc, kjer ljudje sedijo in se pogovarjajo o denarju. Dodal mu je "visoko poslanstvo" - izboljšanje stanja v svetu - in ga povzdignil višje.

Schwab tako danes menda koreografira bilateralna srečanja, na katerih lahko voditelji bank in energetskih podjetij osebno prosijo predsednike držav za preferencialno davčno obravnavo in dostop do obetavnih naftnih polj. Svetovalni velikani in podjetja, ki se ukvarjajo s programsko opremo, govorijo neposredno z odločevalci. Najvišji menedžerji lahko priletijo in se srečajo z ducatom voditeljev držav v štirih ali petih dneh, sedijo za mizami v zvočno izoliranih prostorih, daleč stran od ušes regulatorjev, novinarjev in drugih "ovir".

Osrednje dejavnosti foruma – govore in panelne razprave – je že zdavnaj zasenčil neformalni del Davosa - koktajl zabave in banketi, ki jih gostijo svetovne banke in tehnološka podjetja. Nekateri udeleženci foruma se hvalijo, da niso bili na nobenem panelu in da nikoli niso stopili v glavno dvorano – kar je ciničen znak prefinjenosti – medtem ko proslavljajo svoja povabila na razvpite večere, polne privilegiranega razvrata, še slikovito piše Vanity Fair.

Forum se sicer lahko pohvali tudi z dosežki, pa je pred letošnjim dogodkom poudaril Euronews. Leta 1988 je bil na srečanju podpisan sporazum, ki je pomagal Turčiji in Grčiji, da sta se umaknili z roba oboroženega spopada. Leta 1992 sta se Nelson Mandela in takratni južnoafriški predsednik FW de Klerk prvič skupaj pojavila na mednarodnem prizorišču prav v Davosu, kar je bil pomemben korak proti odpravi apartheida. Par je naslednje leto prejel Nobelovo nagrado za mir. Leta 2000 pa je bila v Davosu ustanovljena Globalna zveza za cepiva in imunizacijo (Gavi), ki je od takrat izboljšala dostop do cepiv za milijone. Od svojega nastanka naj bi prispevala k cepljenju 760 milijonov otrok po vsem svetu.