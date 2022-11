Klavrn konec poročnega dne: štirje mrtvi

V Španiji so po prepiru štirje osumljenci z avtomobilom trčili v udeležence poročne zabave. Pri tem so umrli štirje ljudje, štirje pa so bili huje ranjeni, je sporočila policija. Tri osumljence je policija že pridržala, četrtega pa še išče.

Prepir je v mestu Torrejon de Ardoz, ki leži približno 25 kilometrov severovzhodno od Madrida, izbruhnil ob zori pred restavracijo, v kateri je potekala poroka. Po prepiru je avtomobil zapeljal v goste poroke. "Ko smo prišli na kraj dogodka, smo ugotovili, da so štiri osebe umrle," je povedal vodja madridskih reševalnih služb Carlos Polo. Štiri druge ranjene so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, je še dejal. Vozilo, ki je bilo osumljeno napada, so policisti opazili 50 kilometrov od kraja nesreče, tri potnike pa so aretirali. Lokalni mediji so trojico identificirali kot očeta in njegova dva otroka. Policija je sporočila, da četrtega osumljenca, ki naj bi bil vpleten v napad, še iščejo.