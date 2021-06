Po ljubezenski zgodbi dveh najbolj znanih hrvaških štorkelj so posneli film. Slavonski par, Klepetan in Malena, ki sta v devetnajstih letih svojega razmerja doživela vzpone in padce, zvestobo in prevaro ter naštela že okoli 70 potomcev, je navdahnil hrvaškega režiserja in televizijskega voditelja Tomislava Jelinčiča, da je dokumentiral njuno ljubezen.

