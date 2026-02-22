Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Policist posredoval zaradi vloma, na kraju odjeknila eksplozija

Lvov, 22. 02. 2026 08.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Posledice eksplozije v Lvovu

V Lvovu na zahodu Ukrajine je v eksploziji umrl 23-letni policist, še 24 ljudi je ranjenih. Oblasti so dejanje označile za teroristični napad, saj prve ugotovitve kažejo, da so eksplodirale doma narejene eksplozivne naprave.

Prva eksplozija je odjeknila, ko je policija posredovala zaradi klica o vlomu v trgovino v središču mesta. Ko je na kraj prišla še druga enota policije, je odjeknila še druga eksplozija, navedbe ukrajinskih oblasti povzemajo mediji.

V eksploziji je umrl 23-letni policist, še 24 ljudi je ranjenih, uničena sta tudi policijski in civilni avto v bližini.

Tožilstvo je že sprožilo preiskavo "terorističnega dejanja z resnimi posledicami," kot so še dodali, okoliščine sicer še vedno niso popolnoma jasne. "Prve ugotovitve kažejo, da so eksplodirale doma narejene eksplozivne naprave," navedbe policije povzemajo pri Reutersu.

Kdo naj bi stal za napadom, oblasti niso razkrile.

"To je zagotovo teroristično dejanje," je bil v zapisu na Facebooku jasen župan Lvova Andrij Sadovij

Lvov eksplozija policist teroristični napad

Ukrajina Madžarsko in Slovaško obtožuje izsiljevanja

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543