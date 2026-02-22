Policist posredoval zaradi vloma, na kraju odjeknila eksplozija

Prva eksplozija je odjeknila, ko je policija posredovala zaradi klica o vlomu v trgovino v središču mesta. Ko je na kraj prišla še druga enota policije, je odjeknila še druga eksplozija, navedbe ukrajinskih oblasti povzemajo mediji.

V eksploziji je umrl 23-letni policist, še 24 ljudi je ranjenih, uničena sta tudi policijski in civilni avto v bližini.

Tožilstvo je že sprožilo preiskavo "terorističnega dejanja z resnimi posledicami," kot so še dodali, okoliščine sicer še vedno niso popolnoma jasne. "Prve ugotovitve kažejo, da so eksplodirale doma narejene eksplozivne naprave," navedbe policije povzemajo pri Reutersu.

Kdo naj bi stal za napadom, oblasti niso razkrile.

"To je zagotovo teroristično dejanje," je bil v zapisu na Facebooku jasen župan Lvova Andrij Sadovij